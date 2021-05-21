Intel, GTA 5'te Kullandığı Yapay Zekanın Detaylarını Anlattı

Intel mühendislerinden Stephen Richter, verdiği bir röportajda GTA 5'e uyarladıkları yapay zekanın detaylarını anlattı. Gerçekçiliği sağlamak için evrişimli sinir ağlarından faydalandıklarını söyleyen Richter, bu yapay zekanın oyunları tam anlamıyla gerçek bir dünyaya taşıyabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Intel Labs mühendislerinin geliştirdiği bir yapay zeka algoritmasını GTA 5'e uyarladıklarından ve bu uyarlama sonucunda ortaya çıkan görüntünün sanki gerçek dünyaymış gibi olduğundan bahsetmiştik. Bu konuyla ilgili bir röportaj veren Intel yöneticilerinden Stephen Richter, söz konusu görüntüleri nasıl sağladıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Filmler, oyunlar ve simülasyonlar için çok sayıda yapay zeka algoritması olduğunu söyleyen Richter, en iyi sonucu elde etmek için en doğru algoritmanın kullanılması gerektiğini söylüyor. Kendilerinin de bunu sağlamak için derin öğrenme teknolojisinin alt dallarından bir tanesi olan "evrişimli sinir ağları" tekniğinden faydalandıklarını ifade eden Intel yöneticisi, oluşturdukları yapay zekanın, oyundaki nesneleri gerçek dünyadakilerle değiştirmek için eğitildiğini belirtiyor.

Intel'in yapay zekası, dünyadaki nesnelerin fotoğraflarını öğreniyor

Intel mühendisleri, GTA 5'te kullandıkları yapay zeka algoritmasını gerçek dünyadaki nesnelerin fotoğraflarıyla eğitmişler. Ancak bu durum, oyunun normal haliyle yapay zekayla uyarlanmış hali arasında bazı farklar yaşanmasına yol açmış. Çalışmalarını Almanya'da sürdürdükleri için nesne fotoğraflarının da Almanya'da çekildiğini söyleyen Stephen Richter, bu yüzden özellikle de asfalt ile ağaç ve yeşillik gibi doğal oluşumların ABD'den ziyade Almanya'daki gibi göründüğünü ifade ediyor. Richter'ın sözleri, bir gün bir oyunun, gerçek bir ülkenin içinde olmasına imkan verebilir gibi görünüyor.

Stephen Richter, oluşturulan görüntünün iyi olduğunu ancak yeterli gerçekçiliği sunamadığını kabul ediyor. Bunun nedenlerine de değinen Intel mühendisi, oyundaki her şeyin yeterince gerçekçi olmadığını, bunun da yapay zekayı etkilediğini ifade ediyor. Örneğin GTA 5'teki trafiğin gerçek hayata kıyasla az oluşu ve oyundaki çöp birikintilerinin minimalist düzeyde olması, yapay zekanın kafasını karıştırmış ve olması gereken gerçekçiliği sağlayamamış.

Intel yöneticisi tarafından yapılan açıklamalara göre bu yapay zeka algoritması, çok daha detaylı ve uyarlanacak görüntüyle uyumlu bölgelerde eğitilirse, çok daha iyi sonuçlar verebilecek potansiyele sahip. Ayrıca bu yapay zekanın, en iyi sonuca ulaşabilmek için oyun motorlarına da entegre edilmesi gerekiyor. Yapay zekanın zaten bazı verilere erişebildiğinden bahseden Stephen Richter, şimdiki amaçlarının bu yapay zekayı oyun motorlarına dahil etmek olduğunu söylüyor.

Intel, eğer istediği şeyi yapabilirse oyun dünyasında büyük bir devrim yaşanacağını açıkça söyleyebiliriz. Çünkü bu teknoloji, bir oyunun gerçekmiş gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Bu da bir oyunun tamamen gerçek bir şehirde geçmesine imkan tanıyabilir. Öte yandan, bu tür bir yapay zeka ile oluşturulacak artırılmış ve sanal gerçeklik yapımları, insanlara bugüne kadar görmedikleri bir deneyim sunabilir. Örneğin; uygun ekipmanlar kullanarak İstanbul'un popüler meydanlarını ya da Antalya'nın uçsuz bucaksız sahillerinde dolaşabilirsiniz.