Intel'den GTA 5'i Gerçek Dünyaya Çeviren Yapay Zeka [Video]

Intel, üzerinde çalıştığı "Enhancing Photorealism Enhancement" isimli bir yapay zeka algoritmasını, GTA 5'te test etti. "Fotogerçekçiliği Geliştirme" şeklinde çevirebileceğimiz bu algoritma, GTA 5'i sanki Google Haritalar'da bulunan Sokak Gezintisi gibiymiş gösteriyor.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, dünyanın en popüler video oyunlarından GTA 5 için oluşturulan bazı modlardan bahsediyoruz. Özellikle de oyunun grafikleri üzerinde oynama yapan bu modlar, 2013 yılında piyasaya sürülmüş GTA 5'in adeta cam gibi görünmesini sağlıyor. Bu kez de sizlere böylesi bir durumdan bahsedeceğiz. Ancak bu seferki konumuz bir mod değil, Intel'in üzerinde çalıştığı yeni bir yapay zeka algoritması.

Intel Labs tarafından üzerinde çalışılan yapay zeka algoritması, "Enhancing Photorealism Enhancement" yani "Fotogerçekçiliği Geliştirme" olarak isimlendiriliyor. Adından da anlayabileceğiniz üzere fotogerçekçilikle ilgili olan bu algoritma, herhangi bir görüntünün sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlıyor. Ancak algoritmanın çıkardığı görüntü o kadar gerçekçi ki açık konuşmak gerekirse insanı rahatsız ediyor. İşte Intel, bu teknolojinin neler sunduğunu anlayabilmemiz için GTA 5'i kullandı ve ortaya çok etkileyici görüntüler çıkardı.

Intel'in yapay zeka algoritmasıyla işlenen GTA 5, işte böyle görünüyor

Elbette yapay zeka ile desteklenen bir görüntünün tam anlamıyla gerçek gibi görünmesi, en azından mevcut koşullarda çok zor. Ancak Intel'in geliştirdiği yapay zeka algoritması, normalde bir oyuna ait olan bir görüntüyü adeta Google Haritalar'daki Sokak Gezintisi'nden alınmış gibi gösterebiliyor. Bunun ne kadar etkileyici olduğunu, az sonra paylaşacağımız videoda çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Yine de o videoya kadar, hemen aşağıdaki oyun içinden alınmış görüntü ile yukarıdaki görüntüyü karşılaştırabilirsiniz.

Intel tarafından geliştirilmekte olan yapay zeka algoritmasıonın video oyun dünyasını heyecanlandıracağı aşikar. Ancak bu tür bir yapay zekanın bir gün oyun geliştiricileri tarafından kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bilinmiyor. Şayet bir önceki cümlemiz gerçek olur ve başta Rockstar Games olmak üzere video oyun şirketleri Enhancing Photorealism Enhancement gibi teknolojileri oyunlarına entegre ederse, oyunları sanal olduğunu bildiğimiz "gerçek" bir dünyada oynama imkanı yakalayabiliriz.

Eğer Intel'in Enhancing Photorealism Enhancement teknolojisiyle ilgili teknik detaylara da ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak yapay zeka için oluşturulan Github sayfasını ziyaret edebilirsiniz.