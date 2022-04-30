Intel'in İlk Oyuncu Ekran Kartlarının Çıkış Tarihi Açıklandı

Intel'in bir süre önce duyurduğu ve Nvidia, AMD gibi sektörün öncü firmalarının ekran kartlarına performansıyla rakip olması beklenen ilk oyuncu ekran kartlarının piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Intel CEO'su Pat Gelsinger, Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini işaret etti.

Uzun bir süredir Intel, ilk ekran kartlarıyla gündemi epey bir meşgul ediyor. Duyurulduğu günden bu yana büyük bir merak uyandıran Intel, geçtiğimiz ay ilk oyuncu ekran kartlarının resmi tanıtımını gerçekleştirmişti. Arc Alchemist adını verdikleri yeni GPU’lar, piyasadaki yerini almaya hazırlanırken performanslarıyla ilgili detaylar gelmeye de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bilgiler, Intel’ın Arc A serisi ekran kartlarını ilk olarak dizüstü bilgisayarlar için piyasaya süreceğini gösteriyordu. Nvidia ve AMD’nin ekran kartlarıyla yarışması beklenen performans canavarı ekran kartlarının piyasaya çıkış tarihi ise bugün doğrulandı.

Intel, ekran kartlarıyla ilgili Haziran ayını işaret etti

Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamalarla merakla beklenen ekran kartlarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Gelsinger, Arc Alchemist masaüstü ekran kartlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde piyasadaki yerini alması için çalışmaların hız kazandığını bildirdi. Performasıyla piyasanın en iyi ekran kartlarına rakip olmaya hazırlanan Arc Alchemist XE 512, iddialara göre Nvidia RTX 3070 Ti’ın 8,369 Mpix/s’sine kıyasla 9,017 Mpix/sn’ye ulaşabiliyor.

Gelsinger, Arc Alchemist GPU’ların yanı sıra yeni ekran kartlarıyla ilgili de umutlandırıcı haberler paylaştı. AXG (Hızlandırılmış bilgi ve işlem sistemleri ve grafik grubu) serisinin yeni ekran kartlarının da yolda olduğu ve mobil SKU’ların piyasadaki yerini aldığı açıklandı. Gelsinger, yıl boyunca ekran kartı üretimine devam edeceklerinin ve AXG’nin 2022 yılında 4 milyondan fazla GPU’sunun Haziran ayında piyasadaki yerini almasını ümit ettiklerini de sözlerine ekledi.

Arc Alchemist XE 512, oyuncular için şimdiden büyük bir merak uyandırırken fiyatlarıyla ilgili kesinleşen bir bilgi henüz gelmedi. Intel’in ekran kartı piyasasında ne gibi etkilere sebep olacağını ise bekleyip göreceğiz.