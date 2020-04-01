Intel’in bu ay sonunda açıklaması beklenen 10’uncu nesil Comte Lake-S masaüstü işlemcilerinden dördüne ait benchmark testi sonuçları ortaya çıktı. Bu işlemcilerin Ryzen 3000 serisi ile rekabet etmesi bekleniyor.

AMD ile Intel arasındaki işlemci rekabetinde bir sonraki perde, yakın zamanda başlıyor. Intel’in yeni nesil Comet Lake-S serisi işlemcilerinin bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtım öncesinde bazı işlemcilerin benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre Intel Core i7-10700, Core i5-10600K, Core i5-10500, Core i5-10400 masaüstü işlemcilerinin benchmark sonuçları sızdırıldı. Bu işlemcilerin AMD’nin yeni Ryzen 3000 serisi ile rekabete girmesi beklenirken, işlemciler üzerinde üç adet 65W, bir adet 125 W sınırlandırılmamış SKU bulunuyor.

Yeni Intel işlemcilerinin özellikleri

Intel Core i7-10600K, 6 çekirdeğe ve 12 iş parçacığı sahip olacak. Çipte 12 MB cache bulunacak ve TDP değeri de 125 W olacak. Çipin temel hızı 4,1 GHz olacak ancak tek çekirdekte 4,8 GHz’e, tüm çekirdeklerde 4,5 GHz’e erişmeyi sağlayan turbo özelliği bulunacak. 8. neslin amiral gemisi çiplerinden hızlı olacağı belirtilen işlemcinin satış fiyatı ise 220-270 dolar arasında olacak.

Intel Core i7-10700’den sonrasında ise işlemciler 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı hale geliyor. 16 MB cache sahibi bu işlemcilerin ana hızı 2,9 GHz oldu. İşlemcilerin performansı, turbo modunda 4,7 GHz’e ulaşabiliyor.

Core i5-10500 ise 6 çekirdeğe ve 12 iş parçacığına sahip, ana performansı 3,1 GHz ve en yüksek hızı da turbo ile 4,5 GHz oluyor. 6 çekirdek - 12 iş parçacığı kombinasyonunun kullanıldığı bir diğer model olan Core i5-10400’de ise işlemcinin temel hızı 2,9 GHz olsa da performansı turbo modunda 4,3 GHz’i buluyor.

Farklı soğutma sistemleri

Bu işlemciler mühendislik örnekleri olsa da, piyasada göreceğimiz ürünler de aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olacak. Core i7-10700 ve Core i5-10400’de kullanılan ısı dağıtma sistemi 9. nesil ile, diğer modellerdeki ısı dağıtma sistemi ise 8. nesil ile benzerlik gösteriyor.

PCB (baskılı devre levhası) açısından baktığımızda, Core i5-10-10600K ve Core i5-10500 modelleri 8. nesil işlemciler üzerine yapılmış gibi duruyor. Diğer iki işlemcide ise 9. nesil izleri baskın durumda. Tabii bu tasarımlar son üründe değişiklik gösterebilir. Ayrıca işlemcilerin arkasında yer alan QS ve ES kapasitörlerinin de farklı varyantlarının tercih edildiği gözüküyor.

Aynı sistemde dört farklı işlemci

TEst platformu olarak seçilen sistem, dört işlemci için de aynı oldu. Dell’in 4+1 VRM tasarımına sahip OEM B460 anakart, 16 GB çift kanallı RAM, RX5700 XT referans modeli ve 1000 W PSU’dan oluşan sistem kullanıldı.

Core i5-10600K, aynı sayıda çekirdeğe ve iş parçacığına sahip olmasına rağmen AMD Ryzen 5 3600X ve Core i5,10600K’dan geride kalıyor. Yine de performans anlamında bir önceki nesilden önemli ölçüde ileride yer alıyor.

Core i7-10700 ise Ryzen 7 2700X’ten çoklu iş parçacığı performansı açısından önce olsa da tek çekirdek testlerinde biraz daha yavaş kalıyor. Listenin tepesinde Core i9-9900K yer alsa da 65 W çiplerin 95 W’lık modellere yaklaşması heyecan verici.

IPC performans testlerine yöneldiğimizde ise zirvede Ryzen 9 3900X’i görüyoruz. AMD bu alanda zirvede olsa da i7 10700 de hiç de fena bir performans sergilemiyor. Performansıyla önceki nesillerden gelen ürünleri geride bırakıyor.

Termal ve güç tüketim testlerinde ilginç sonuçlar çıktı

Güç tüketimi söz konusu olduğunda, AMD’nin 7 nm mimariye sahip işlemcileri, daha yüksek verimlilikleri ve daha düşük enerji tüketimleriyle bariz bir üstünlük kurmayı başarıyor. Termal testlerde Core i7-10700 84 dereceyi bulurken Ryzen 7 3700X ise 90 dereceye erişiyor. Ryzen 5 3600X’in sıcaklığı 92 dereceye ulaşırken Core i5-10600K ise tam yükte yalnızca 66 dereceye çıkıyor.

Yeni nesil işlemciler için hem AMD, hem de Intel kendi artılarına ve eksilerine sahip. İki firma arasındaki rekabet ise bilgisayar tutkunlarına ve teknoloji meraklılarına yaramaya devam edecek.