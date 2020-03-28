ABD'li teknoloji devi Intel, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için 6 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Şirket, yapılacak bağışın 4 milyon dolarlık kısmını ulusal ve uluslararası bölgelere yönlendirecek.

İlk olarak 2019 yılının aralık ayında görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, her geçen gün daha da kötü bir hâl almaya devam ediyor. Koronavirüse karşı koyabilmek için hükûmetler ve bireylerin yanı sıra büyüklü küçüklü birçok şirketten destek gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD’li teknoloji devi Intel, bugün yaptığı duyuruda koronavirüse karşı yapılan çalışmalara 6 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı. Şirketin yaptığı bağışın 4 milyon dolarlık kısmı, Intel’in bulunduğu ve koronavirüse karşı çalışmaların yürütüldüğü topluluklara aktarılacak.

Intel, 6 milyon dolarlık bağışta bulundu:

Bu noktada Intel’in yapmış olduğu 6 milyon dolarlık bağıştan geriye kalan 2 milyon dolar, tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanlara ve ABD emeklilerine büyük bir fırsat sunarak Intel tesislerinde yardım çalışmalarına ayrılacak. Şirket, yaptığı duyuruda 4 milyon doların tam olarak nereye bağışlanacağını da belirtti.

Intel’in açıklamasına göre 4 milyon dolar; gıda güvenliği, barınma, tıbbi ekipman ve küçük işletme desteğine odaklanan topluluklara ve kuruluşlara bağışlanacak. Bağışlar, her büyük Intel tesisine özgü stratejik kuruluşlara gidecek. Bu kuruluşlar önceden şirket tarafından tanımlanmış durumda.

Intel’in ABD’deki bağış alanları arasında Arizona, Kaliforniya, Massachusetts, New Mexico, Oregon ve Teksas eyaletleri bulunuyor. Bununla birlikte bağıştan yararlanacak uluslararası ülkeler arasında Kosta Rika, Hindistan, İrlanda, İsrail, Malezya, Meksika ve Vietnam yer alıyor.

Bugüne kadar koronavirüsle mücadeleye bağışta bulunan şirketler arasında Facebook, Microsoft, Google, Apple ve daha birçok dev şirket bulunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Google, koronavirüsle mücadeleye yardım etmek için bugüne kadar gördüğümüz en büyük yardımı duyurarak 800 milyon doların üzerinde bir paket açıklamıştı.

Koronavirüs, bugüne kadar açıklanan verilere göre dünya çapında toplamda 615.519 kişide tespit edildi ve 28.717 kişinin ölümüne yol açtı. Virüs vakalarının en çok tespit edildiği yer ise geçtiğimiz günlerde Çin'in yerini alan Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’deki koronavirüsle enfekte olmuş kişi sayısı 104.860’a ulaştı.