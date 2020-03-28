Koronavirüs salgınının her geçen gün yayılmaya devam ettiği ülkemizde pek çok şirket, gerekli kurumlara hem finansal hem de ekipman anlamında bağışta bulundu. Koronavirüsle mücadeleye destek veren bu şirketler arasına son olarak Sahibinden.com, Getir ve OPPO da katıldı.

Dünya çapında hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgının önüne geçebilmek için yalnızca bireyler ve hükûmetler değil, şirketler de büyük yardımlarda bulunuyor. Bu noktada Apple ve Microsoft gibi uluslararası hizmet veren birçok dev şirket, koronavirüs tedavisi için milyonlarca dolarlık bağışta bulunmuştu.

Koronavirüsün etkisi altına aldığı ülkemizde de adını duyurmuş şirketler tarafından benzer bağışlar yapılmaya başlandı. Yerli veya yabancı fark etmeksizin ülkemizde hizmet veren birçok şirket, koronavirüsle daha etkin bir şekilde savaşabilmek için hem ekipman anlamında hem de finansal anlamda destekte bulundu.

Sahibinden.com, 2 milyon TL’lik bağışta bulundu:

Ülkemizde hizmet veren en büyük alım satım platformu Sahibinden.com, dün yaptığı duyuruda koronavirüs salgınıyla mücadeleye 2 milyon TL’lik katkıda bulunduğunu açıkladı. Ülkemizde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu açıklayan şirket, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu mücadeleye katkıda bulunmak için Sağlık Bakanlığımıza 1.000.000 TL bağış yaptığımızı ve Devlet Üniversitesi Hastanelerine acil malzeme ve teçhizat tedariki için 1.000.000 TL fon ayırdığımızı saygıyla duyuruyoruz.”

Getir.com’dan ihtiyaç sahibi büyüklerimize yardım:

Ülkemizde en çok kullanılan çevrimiçi market uygulamalarından biri olan Getir, dün Twitter üzerinden paylaştığı bir duyuruda ihtiyaç sahibi büyüklerimize 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisini dağıtacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, kampanyaya ilk katkıyı 1.5 milyon TL değerindeki 10 bin koli yardımıyla yaptıklarını da belirtti.

OPPO, 30.000 FPP3 tipi maske bağışladı:

Akıllı telefon sektörünün yükselen isimlerinden OPPO, koronavirüsle mücadelede gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na 30.000 adet FPP3 tipi maske bağışladığını duyurdu.

Nutricia, hastanelere 1 milyon TL değerinde malzeme bağışladı:

2007 tarihinden bu yana Danone bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nutricia, 7 gün önce yaptığı duyuruda sağlık personelleri için hastanelere toplamda 1 milyon TL değerinde koruyucu tıbbi malzeme bağışlayacaklarını açıkladı.

Gittigidiyor, 1 milyon TL bağışta bulundu:

Ülkemizde hizmet veren en büyük e-ticaret şirketlerinden birisi olan Gittigidiyor, 3 gün önce yaptığı duyuruda ihtiyaçların temini için Sağlık Bakanlığı'na 1.000.000 TL bağışta bulunduğunu açıklayan bir başka şirket oldu.

Garanti BBVA, devlet üniversitesi hastanelerine 10 milyon TL fon ayırdı:

Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük bankalardan Garanti BBVA, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedavinin en yoğun olduğu devlet üniversitesi hastanelerine 10 milyon TL fon ayırdığını duyurdu.

Biliyoruz ki ülkemizde başlayan bu bağış kampanyasına yerli veya yabancı birçok şirket de katılacaktır. Bu noktada birçok şirket, koronavirüs tedavisinde gerekli olan solunum cihazlarını üretmek için kollarını sıvamış durumda. Önümüzdeki günlerde şirketlerden gelecek yardımları öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.