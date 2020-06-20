Son dönemde göze göz, dişe diş bir rekabet içerisinde bulunan Intel ve AMD’nin yeni mobil sistem ve dizüstü işlemcileri Tiger Lake ve Renoir bu yıl içerisinde karşımıza çıkacak. Benchmark testleri, iki işlemcinin piyasadan önce karşı karşıya geldikleri ilk yer oluyor.

Uzun yıllar işlemci pazarının neredeyse tek hakimi olan Intel, AMD’nin daha efektif ve daha uygun fiyatlı modeller geliştirmesiyle beraber ciddi bir pazar payı kaybetmişti. Son dönemde hem sunucular hem de konsollar için de AMD’nin tercih edilmesiyle birlikte iki firma her alanda ciddi bir rekabete girmişti.

Günümüzde artık dizüstü bilgisayarlar da oyun oynamak isteyenlerin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor, hatta oyuncu dizüstüsü olarak bilinen markalar bile bulunuyor. Bu segmentte kullanılacak yeni Intel ve AMD işlemcileri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Sadece 2 puanlık fark

Intel Core i7-1165G7, 10nm mimarili Tiger Lake ailesinin 4 çekirdekli 8 iş parçacıklı bir üyesi olarak biliniyor. Bu işlemci, performans testlerinde AMD’nin 8 çekirdekli Core Ryzen 7 4700U Renoir APU’ları ile başabaş performans gösterdi. Daha önce 3DMark 11 benchmarklarında iki işlemci karşı karşıya gelmiş olsa da bu benchmark testi, eski olduğu için 4 çekirdek üstünde sağlıklı ölçüm yapamamakla itham ediliyordu.

Rogame tarafından sızdırılan 3DMark Time Spy sonuçları da benzer performans rakamları ortaya koyuyor ancak grafik söz konusu olduğunda Xe farkını gösteriyor. Gelin karşılaştırma sonuçlarına birlikte bakalım.

En hızlı 2. işlemciler karşı karşıya

Tiger Lake-U çipler arasında Core i7-1165G7, Core i7-1185G7’nin hemen ardından en hızlı ikinci işlemci olarak gözüküyor. 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı işlemcide ana çekirdek hızı 2.8 GHz, en yüksek noktada ise 4.7 GHz oluyor. Yeni Intel Xe grafikler ise 11. nesilden 2 kat daha iyi performans sunuyor.

Diğer tarafta yer alan Ryzen 7 4700U da Renoir ailesinin Ryzen 7 4800U’dan hemen sonraki en hızlı üyesi olarak göze çarpıyor. Her iki işlemci de yapılan testlerde en yüksek TDW değerleriyle mücadele etti. Core i7-1165G7, Tiger Lake’lerde standart olması beklenen LPDDR4x 4266 MHz bellekle birlikte gelecek.

Rakamlara baktığımızda ise Intel Core i7-1165G7, tam 5304 puanlık bir performans sergiliyor. AMD Ryzen 7 4700U Renoir ise ondan sadece 2 puan az alıyor. Grafik anlamında baktığımızda Tiger Lake neredeyse %35’lik bir üstünlük kurmayı başarıyor. Genel işlemci testlerinde ise Renoir amiral gemisi, sahip olduğu iki kat fazla çekirdek ve iş parçacığının da etkisiyle %34 gibi bariz bir üstünlük yakalamayı başarıyor.

Ryzen 7 4800U’nun üstünlüğünü ne kadar koruyacağı belli olmasa da Intel’in yarı sayıda çekirdekle rekabet etmesi ve GPU geliştirmeleri sağlaması oldukça dikkat çekici. Tabii AMD’nin de henüz tanıtmadığı grafik işlemcileri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Geçtiğimiz dönemde yeni işlemcilerden biri, Battlefield V’te 1080p’de karşımıza çıkmıştı. Mühendislik örneği olan bu işlemci, 30 FPS performans sağlamayı başarmıştı. Bu işlemcilerin ve Xe grafiklerin, 10. nesilden iki, 9,5. nesilden ise 4 kat daha hızlı olduğunu ifade etmişti.

Intel Tiger Lake ve AMD Renoir’in teknik özellikleri

Intel Tiger Lake Özellikleri:

İşlemci Ailesi: Intel 11. Nesil Core

Altyapı: 10 nm

CPU çekirdek mimarisi: Willow Cove

Çekirdek/İş parçacığı sayısı: 4/8

Max CPU hızı: TBD

GPU çekirdek mimarisi: Xe Grafik

Max GPU çekridek sayısı: 96 EU

MAx GPU hızı: TBD

Çıkış: 2020 ortası

AMD Renoir özellikleri

İşlemci Ailesi: AMD Ryzen 4000

Altyapı: 7 nm

CPU çekirdek mimarisi: Zen 2

Çekirdek/İş parçacığı sayısı: 8/16

Max CPU hızı: 4.2 GHz

GPU çekirdek mimarisi: Vega

Max GPU çekridek sayısı: 8 CU

MAx GPU hızı: 1750 MHz

Çıkış: Mart 2020

Intel Tiger Lake işlemcilerin yakında karşımızda olması bekleniyor. Hatta önümüzdeki ay bile bu işlemcileri görmemiz ihtimaller dahilinde bulunuyor. Siz bu iki işlemci ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi daha iyi?