Intel, donanımdan kaynaklı bir güvenlik açığı tespit etti. Şirket, kullanıcı bilgilerinin çalınmaması adına acil olarak yayınladığı güncellemenin hemen yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Intel markalı ürünlere sahip kullanıcıları yakından ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi. Teknoloji devi, kısa süre önce yaptığı bir duyuruda; önemli bir güvenlik açığını tespit ettiğini ve kullanıcı bilgilerini çalabilecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Intel’e göre güvenlik açığı sadece bir üründe bulunmuyor. Söz konusu açık mobil cihazlar, depolama ürünleri, veri merkezi sunucuları, iş istasyonları ve diğer Intel ürünlerini kapsıyor. Yüksek riskli olarak işaretlenen açık, kullanıcı güvenliğini de riske atıyor.

Güncellemeyi hemen yapın

İşlemci üreticisi Intel, ilk olarak The Register tarafından bildirilen hatayı tespit etmesi sonucu acil güncelleme yayınladı. ‘Yüksek önemde’ olarak işaretlenen güvenlik açığı, son güncelleme ile ortadan kaldırılabiliyor. Dolayısıyla sizler de sorundan etkilenmemek için en son gelen güncellemeleri bir an önce yapmalısınız. Peki bu güvenlik açığı hangi ürünleri etkiliyordu?

Intel’in açıklamalarına göre 10. Nesil Intel Core ve Ontel X serisi işlemciler, tespit edilen güvenlik açığından etkilenebiliyor. Buraya tıklayarak Intel’in sayfasından tüm ürünlere sizler de göz atabilirsiniz. Ayrıca tek hata bu kadarıyla da sınırlı kalmıyor.

Intel ayrıca bazı işlemcileri etkileyebilecek farklı güvenlik açığının olduğunu da vurguladı. ‘Düşük Önemde’ adlandırılan potansiyel güvenlik açığı, bilgilerin ifşa edilmesine sebep olabiliyor. Tüm bu risklere karşı Intel, herkesin son gelen güncellemeleri yapması gerektiğini söylüyor.