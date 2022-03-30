Aylar önce ekran kartı pazarına gireceğini duyuran Intel’in ilk ekran kartı serisi Intel Arc Alchemist tanıtıldı. Acaba Intel bu ekran kartları ile pazarın yeni lideri olabilir mi?

Yaklaşık yedi ay önce ARC isimli ekran kartı markasını tanıtan Intel, NVIDIA ve AMD’nin kıyasıya rekabet ettiği ekran kartı pazarına iddialı bir şekilde giriş yapacağını duyurmuştu. Ağırlıklı olarak RPG oyun karakterleri üzerinden isimlendirileceği açıklanan bu ekran kartlarının âdeta RTX serilerine kafa tutacağı söyleniyordu.

Uzun bir bekleyişin arından nihayet Intel, ilk ekran kartı serisi olan Intel Arc Alchemist (kısaca Arc A) serisini ekran kartlarını tanıttı. Şirket ayrıca A serisi ekran kartlarının ilk olarak dizüstü bilgisayarlar için çıkış yapacağını açıkladı.

İşte karşınızda Intel Arc Alchemist GPU’lar

Intel, tıpkı işlemcilerinde olduğu gibi ekran kartlarında da performans sınıflandırması yapacak. Arc 3, Arc 5 ve Arc 7 ismini alacak olan bu ekran kartlarında kullanılacak GPU’ların da şimdilik 2 modeli bizlere sunulacak. ACM G-10 ve ACM G-11 isimli bu GPU’lar, az önce bahsettiğimiz performans sınıflarına uygun şekilde üretilecek.

ACM G-11 modeli 8 çekirdekli ve 8 Ray Tracing üniteli bir GPU olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu ekran kartlarında Ray Tracing desteği bulunacak. Her ne kadar Ray Tracing ünitelerinin performansı hakkında herhangi bir detay paylaşılmasa da yakın zamanda bu bilgilerin de açıklanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan G-11’in büyük kardeşi olan ACM G-10’a baktığımız bu GPU’nun Intel’in asıl ürünü olduğunu kolaylıkla anlıyoruz.32 X-çekirdeğine ve 32 Ray Tracing ünitesine sahip olan bu cihaz, performans anlamında G-11’in neredeyse 4 katı güce sahip olacak gibi görünüyor. Tabii ki Intel yaptığı açıklamada masaüstü için üretilecek olan Arc ekran kartlarının çok daha güçlü olacağını açıkladı.

ACM G-10 ve G-11 kullanacak ekran kartları

Yukarıda bahsettiğimiz GPU’lar tabii ki işin sadece başlangıç kısmı. Asıl önemli nokta ise Intel’in bu GPU’ları kullanarak üreteceği ekran kartları olacak. Az önce söylediğimiz gibi bu ekran kartları Arc 3,5 ve 7 olarak sınıflandırılacak. Şu anda Arc 3 ve 7 serisinde iki, Arc 5 serisinde ise 1 adet ekran kartı tanıtılmış durumda.

Arc 3 serisinin iki modeli olan A350M ve A370M, giriş seviyesi bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış orta seviye ekran kartları olarak karşımıza çıkıyor. Arc 5 serisindeki A550M ise ailenin bütçe dostu orta seviye ekran kartı olacak.

Ancak ailenin ağır abileri olan A730M ve A770M’de durumlar biraz daha farklı. Kolay anlamanız açısından A730M’i RTX 3050 olarak kabul edersek A770M de RTX 3080’e denk geliyor diyebiliriz. A730M ve A770M’e baktığımızda bu iki üst seviye ekran kartı arasından en az %50’lik bir performans farkı olacağını söyleyebiliriz.

Arc ekran kartları 2 tane 8K ekranı destekleyebilecek

Tabii ki bu ekran kartlarının iyi bir görüntü bağdaştırıcısına da ihtiyacı var. Xe Display Engine olarak adlandırılan bu birim, 2 adet 8K 60 Hz monitöre ya da 4 adet 120 Hz monitöre aynı anda güç verebilecek. Display port, HDMI gibi bağlantıları destekleyen Xe Display Engine’in ayarları ise Arc Control adı verilen bir yazılımla masaüstünden kontrol edilebilecek.

Arc ekran kartları aynı zamanda “gelişmiş V-Sync” diyebileceğimiz Smooth Sync, Adaptive Sync, Speed Sync gibi farklı modlara sahip olacak. DirectX 12 Ultimate ile gelecek olan bu ekran kartları Intel işlemcilerle uyumlu çalışarak Hyper Encode ve Hyper Compute adı verilen sistemleri kullanacak. Bu sistemler sadece oyunda değil, modelleme ve video düzenleme gibi işlerde de ekran kartlarının tam performansla çalışmasını sağlayacak.