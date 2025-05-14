Intel, uzun süredir beklenen ve iptal edildiği öne sürülen yeni nesil oyuncu ekran kartıyla yeniden gündeme geldi. Arc B770 olarak anılan modelin gerçekten yolda olduğuna dair ilk detay ortaya çıktı. Oyuncular ise bu gelişmeyi uzun zamandır merakla bekliyordu.

Intel, uzun süredir beklenen ve iptal edildiği iddia edilen yeni nesil oyuncu ekran kartıyla yeniden gündeme geldi. Arc B770 olarak anılan model ilk kez resmi bir ipucu ile doğrulanmış oldu.

Intel’in oyunculara özel Battlemage serisi şu an için sadece iki modelle sınırlı: Arc B580 ve B570. İkisi de daha çok orta seviyeye hitap ediyor. Ancak önceki nesilde karşımıza çıkan Arc A770 gibi güçlü bir modelin bu seride yer alıp almayacağı uzun süredir merak konusuydu. Gelen son bilgilerle birlikte bu sorunun cevabı netleşmeye başladı; görünen o ki, B770 gerçekten geliyor.

Intel'den gelen mesaj B770 sinyali mi?

Öte yandan Intel’in kısa süre önce tanıttığı Arc Pro modeline dair bazı detaylar da netleşmeye başladı. 24 GB VRAM’le geleceği söylenen bu kartın oyunculardan çok profesyonel kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise sosyal medyada yükselen “B770 nerede?” sorularına Intel’in verdiği “Takipte kalın” cevabı oldu.

Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar da bu gelişmeleri destekler nitelikte oldu. 24 GB ve hatta çift GPU’lu 48 GB bellekli Arc B580 modellerine dair bilgiler gündeme gelmişti. Ancak bu kartların gerçekten B580 mi yoksa aslında B770 ya da Pro serisine mi ait olduğu hâlâ net değil. Diğer yandan B770 modelinin Computex etkinliğinde tanıtılabileceği de iddialar arasında.