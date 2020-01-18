İnternet Kullanımı ve Ders Çalışma Arasındaki İlişki

Milano ve Swansea Üniversitelerinden araştırmacılar, internet kullanımı ile ders çalışma arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Çalışma sonuçları, internet bağımlılığı yüksek olan öğrencilerin akademik yaşamda daha fazla zorlukla karşılaştığını da gösteriyor.

Swansea Üniversitesi ile Milano Üniversitesi ortaklığında yapılan yeni bir araştırma, dijital teknolojiyi aşırı kullanan öğrencilerin çalışmalarına daha az motive olduklarını ve sınavlar konusunda çok daha endişeli olduklarını ortaya çıkardı. Bu etki, dijital teknoloji kullanımıyla artan yalnızlık duygusuyla daha da kötüleşti.

Çalışma kapsamında sağlıkla ilgili lisans programlarına kayıtlı olan 280 üniversite öğrencisi incelendi. Öğrenciler; dijital teknoloji kullanımları, çalışma becerileri ve motivasyonları, kaygıları ve yalnızlıkları açısından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda internet bağımlılığı ile çalışma motivasyonu arasında negatif bir ilişki bulundu.

İnternet bağımlılığı olan öğrenciler daha fazla sınav kaygısı yaşıyor:

İnternete normalin üstünde bağımlılığı olduğunu söyleyen öğrenciler, öğrenimlerini verimli bir şekilde organize etmeyi daha zor buldular ve gelecek sınavları hakkında daha endişeli oldukları anlaşıldı. Çalışma aynı zamanda internet bağımlılığının yalnızlıkla ilişkili olduğunu ve bu yalnızlığın çalışmayı daha da zorlaştırdığını ortaya çıkardı.

Swansea Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Phil Reed, elde edilen sonuçlar hakkında “Bu sonuçlar, yüksek düzeyde internet bağımlılığı olan öğrencilerin çalışmak için daha düşük motivasyona sahip olduklarını ve dolayısıyla daha düşük akademik performans sergilediklerini göstermektedir” diyor.

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %25’i, çevrimiçi ortamda günde 4 saatten daha fazla vakit geçirdiklerini, geri kalan öğrencilerse 1-3 saat arasında bir süre internette vakit geçirdiklerini belirttiler. Öğrenci örnekleminde internetin temel kullanım alanlarıysa sosyal ağ (%40) ve bilgi arama (%30) şeklindeydi.

İnternet bağımlılığı, sosyal etkileşimleri de zayıflatıyor:

Milano Üniversitesi’nden Profesör Truzoli, internet bağımlılığın dürtü kontrolü, planlama ve ödüllere duyarlılık gibi çeşitli yetenekleri bozduğunu, bu yüzden de bu alanlarda meydana gelen yetenek eksikliğinin çalışmayı daha da zorlaştırdığını söylüyor. Tüm bunlara ek olarak internet bağımlılığının artan yalnızlık ile ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Sonuçlar, yalnızlığın öğrenciler için çalışmayı daha güç hâle getirdiğini de gösteriyor.

Yine çalışma sonuçlarına göre internet bağımlılığıyla ilişkili olduğu bilinen daha zayıf sosyal etkileşimler, yalnızlığı daha da kötüleştiriyor ve buna karşılık olarak üniversite gibi oldukça sosyal bir eğitim ortamına girme motivasyonunu etkiliyor. Bu konu hakkında Profesör Reed, şu açıklamalarda bulundu:

“Akademik çevrelerimizin dijitalleşmesini artırmaya devam etmeden önce bunun gerçekten istediğimiz sonuçları getirip getirmeyeceğini düşünmek zorundayız. Bu strateji bazı fırsatlar sunabilir fakat aynı zamanda henüz tam olarak değerlendirilmemiş riskler de içerir.”

Kısa bir özet geçmek gerekirse internet bağımlılığı, akademik öğrenim gören öğrencilerin çalışma motivasyonunda gözle görülür bir düşüşe neden oluyor ve öğrencilerin sınav kaygısını artırıyor. Bununla birlikte internet bağımlılığı yüksek olan öğrenciler, diğerlerine kıyasla sosyal yaşamda da daha çok yalnız hissediyorlar.