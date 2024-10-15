İnternet çağının öncülerinden Ward Christensen, 78 yaşında Illinois'teki evinde ölü bulundu. Christensen, BBS ve XMODEM'in mucidiydi.

BBS'in mucidi ve internet çağının öncüsü Ward Christensen, 78 yaşında hayatını kaybetti. Illinois, Rolling Meadows'daki evinde ölü bulunan Christensen'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Ward Christensen, 1978'de Randy Suess ile birlikte ilk bilgisayar bülten panosu sistemini (BBS) oluşturarak online toplulukların temelini atmıştı.

Lauren Weinstein, Christensen'in ölümünü duyurdu

BBS'den önce ise 1977'de dosya aktarım protokolü olan XMODEM'i geliştirdi. Bu protokol, BBS'lerin ve çevrimiçi dosya paylaşımının temelini oluşturdu. BBS'ler, internetin yaygınlaşmasından önce, bilgisayar kullanıcılarına çevrimiçi oyunlar ve topluluklar sunuyordu.

Christensen'in ölüm haberini arkadaşı Lauren Weinstein tarafından duyuruldu. 1980'ler ve 1990'larda BBS'lerin sunduğu çevrimiçi olanaklar, bugün internet üzerinde gördüğümüz pek çok dijital topluluğun öncüsü oldu.

Christensen, IBM'deki kariyeri boyunca mütevazi bir hayat sürdürdü. Yaptığı yenilikleri ise genellikle alçakgönüllülükle karşılardı. BBS sistemi ise günümüzde bile bazı topluluklar tarafından kullanılmaya devam ediyor.