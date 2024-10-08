Üst düzey grafikleri ve keyifli mekanikleriyle telefonda oynayabildiğinize şaşıracağınız en iyi iPhone oyunlarını listeledik.

iPhone'lar son yıllarda hem teknik özellikleri hem de geniş oyun yelpazesiyle mobil oyuncuların vazgeçilmez platformlarından biri hâline geldi. İster yoğun aksiyon ve strateji içeren bir oyun arıyor olun, ister daha sakin ve rahatlatıcı bir deneyim, App Store'da her oyuncu için bir seçenek bulmak mümkün.

En yeni iPhone'ların artık ışın izleme gibi PC'de sıklıkla karşılaştığımız teknolojileri de desteklemesiyle mobil cihazlarda grafik kalitesi ve oynanış derinliği sürekli olarak artarken, bazı oyunlar bu deneyimi zirveye taşıyor. Biz de En İyi iPhone Oyunları listemizde sizler için bu türden oyunları listeledik.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage, oyuncuların 9. yüzyıl Bağdat'ının sokaklarında gezinen çevik bir suikastçı olan Basim'i kontrol etmelerini sağlıyor.

Oyun, serinin köklerine dönerek oynanışta eski tip Assassin's Creed temasını sunmaya çalışırken, mobil sürüm özel optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve kontrol cihazı desteği içeriyor.

Geliştirici : Ubisoft

: Ubisoft Yayıncı : Ubisoft

: Ubisoft Çıkış Tarihi : 5 Ekim 2023

: 5 Ekim 2023 Metacritic Puanı: 76

Resident Evil Village

Resident Evil serisinin sekizinci oyunu olan Village, Ethan Winters'ı bu kez esrarengiz bir Avrupa köyünde korku dolu bir maceraya sokuyor.

Oyunda kızı kaçırılan Ethan, kurt adam benzeri mutantlar ve ikonik Lady Dimitrescu gibi korkunç düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Geliştirici : Capcom

: Capcom Yayıncı : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : 7 Mayıs 2021

: 7 Mayıs 2021 Metacritic Puanı: 84

Death Stranding Director's Cut

Hideo Kojima'nın sinematik şaheseri Death Stranding, Sam Bridges'ın post-apokaliptik bir Amerika'yı keşfetmesine odaklanıyor.

Director's Cut sürümü, oyunun dünyasında daha fazla görev, ek silahlar ve araçlar gibi yenilikler sunuyor. Hikâye, yıkıcı bir olayın ardından insanların hayatta kalma mücadelesini ve yeniden bağlanma temasını ele alıyor.

Geliştirici : Kojima Productions

: Kojima Productions Yayıncı : 505 Games

: 505 Games Çıkış Tarihi : 8 Kasım 2019

: 8 Kasım 2019 Metacritic Puanı: 85

Genshin Impact

Bu açık dünya aksiyon RPG oyunu, konsol kalitesindeki grafiklerle iPhone'un gücünü ortaya çıkarıyor

Oyun farklı karakterlerle geniş bir dünyada maceraya atılırken, büyüleyici manzaralar ve hızlı tempolu savaşlar sunuyor. Oynaması ücretsiz olması da büyük bir avantaj.

Geliştirici : miHoYo

: miHoYo Yayıncı : miHoYo

: miHoYo Çıkış Tarihi : 28 Eylül 2020

: 28 Eylül 2020 Metacritic Puanı: 81

Slay the Spire

Strateji ve kart oyunu sevenler için mükemmel bir seçim olan Slay the Spire, roguelike ve kart tabanlı savaşları bir araya getiriyor.

Her seferinde yeni kartlar toplayarak düşmanları alt etmeye çalıştığınız oyunun her karakteri farklı yetenekler sunuyor, bu da tekrar oynanabilirliği artırıyor.

Geliştirici : Mega Crit

: Mega Crit Yayıncı : Mega Crit

: Mega Crit Çıkış Tarihi : 14 Kasım 2017

: 14 Kasım 2017 Metacritic Puanı: 89

PUBG Mobile

Battle royale türünün mobildeki en popüler temsilcilerinden biri olan PUBG Mobile, iPhone’un güçlü işlemcileriyle akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Oyunun büyük ve sürekli aktif oyuncu kitlesi sayesinde rekabet her zaman canlı ve oyun, gerçekçi silahlar ve geniş haritalarla dolu hızlı aksiyon sunuyor.

Geliştirici : Lightspeed & Quantum

: Lightspeed & Quantum Yayıncı : Tencent Games

: Tencent Games Çıkış Tarihi : 19 Mart 2018

: 19 Mart 2018 Metacritic Puanı: 82

Call of Duty: Warzone Mobile

Mobil cihazlardaki en iyi FPS oyunlarından Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty serisinin büyük ölçekli savaşlarını mobil cihazlara taşıyor.

Konsoldaki gibi aksiyon dolu çatışmalar ve çapraz platform oynama desteğiyle iPhone’da eksiksiz bir Warzone deneyimi oyuncuları bekliyor.

Geliştirici : Activision

: Activision Yayıncı : Activision

: Activision Çıkış Tarihi : 20 Mart 2024

: 20 Mart 2024 Metacritic Puanı: 76

LEGO Bricktales

Lego hayranları için harika bir bulmaca ve macera oyunu oyun olan LEGO Bricktales'te farklı diorama dünyalarında sorunları çözerek ilerliyorsunuz.

Hem yaratıcı hem de eğlenceli görevler sunan LEGO Bricktales, çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir deneyim vadediyor.

Geliştirici : ClockStone Software

: ClockStone Software Yayıncı : Thunderful

: Thunderful Çıkış Tarihi : 12 Ekim 2022

: 12 Ekim 2022 Metacritic Puanı: 75

Peki sizin iPhone'da en çok vakit geçirdiğiniz oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.