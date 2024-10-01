Telefonda geçireceğiniz vakti artıracak en iyi Android oyunlarını listeledik.

Mobil oyun dünyası her geçen gün genişliyor ve Android için sunulan oyunlar hem kalite hem de çeşitlilik bakımından dikkat çekici hâle geliyor. İster açık dünya maceralarına atılmak, ister strateji geliştirmek, ister arkadaşlarınızla çevrim içi oyunlar oynamak isteyin, Android platformunda her türden oyuncuya hitap eden birçok seçenek bulunuyor.

Geçmişteki daha sığ ve basit oyunların aksine günümüz Android oyunlarının birçoğu gelişmiş grafikler, zengin içerikler ve sürekli güncellemelerle donatılmış durumda. Biz de En İyi Android Oyunları listemizde sizler için bu türden oyunları listeledik.

Genshin Impact

Açık dünyası ve muhteşem grafikleriyle öne çıkan Genshin Impact, oyunculara geniş bir harita, farklı karakterler ve element bazlı savaş sistemi sunuyor.

RPG türündeki bu oyun, düzenli güncellemeler ve yeni içeriklerle zenginleştirilmiş durumda, böylece oyuncular her zaman keşfedecek yeni şeyler bulabiliyor. Hem tek başına hem de arkadaşlarla oynanabilen oyun, macera ve keşif severler için mükemmel bir seçenek.

Geliştirici : miHoYo

: miHoYo Yayıncı : miHoYo

: miHoYo Çıkış Tarihi : 28 Eylül 2020

: 28 Eylül 2020 Metacritic Puanı: 82

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile, Call of Duty serisinin mobil cihazlara en başarılı uyarlamalarından biri. Konsol kalitesinde grafikler ve çeşitli oyun modlarıyla (Battle Royale dâhil) oyun, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu seçenekler sunuyor.

Sürekli gelen güncellemeler ve yeni içerikler sayesinde Call of Duty: Mobile rekabetçi aksiyon severler için sürekli yeni deneyimler vaat ediyor.

Geliştirici : TiMi Studio Group

: TiMi Studio Group Yayıncı : Activision

: Activision Çıkış Tarihi : 1 Ekim 2019

: 1 Ekim 2019 Metacritic Puanı: 76

Asphalt 9: Legends

Mobil yarış oyunları arasında zirvede olan Asphalt 9, gerçek dünyadan alınan mekânlar ve lisanslı araçlar ile oyunculara nefes kesen bir yarış deneyimi sunuyor.

Muhteşem görseller ve akıcı oynanışıyla arcade tarzı yarış oyunlarını sevenler için ideal. Ayrıca oyun, sürekli yeni etkinlikler ve içeriklerle güncelleniyor.

Geliştirici : Gameloft

: Gameloft Yayıncı : Gameloft

: Gameloft Çıkış Tarihi : 25 Temmuz 2018

: 25 Temmuz 2018 Metacritic Puanı: 74

Pokémon GO

Pokémon GO, hâlâ popülerliğini koruyan konum tabanlı bir oyun iken, gerçek dünyada dolaşarak Pokémon yakalama, mücadele etme ve özel etkinliklere katılma fırsatı sunuyor.

Devam eden güncellemeler ve etkinlikler sayesinde hem eski hem de yeni oyuncular için cazibesini korumaya devam ediyor.

Geliştirici : Niantic, Inc.

: Niantic, Inc. Yayıncı : Niantic, Inc.

: Niantic, Inc. Çıkış Tarihi : 6 Temmuz 2016

: 6 Temmuz 2016 Metacritic Puanı: 69

PUBG Mobile

Battle Royale türünün öncülerinden biri olan PUBG Mobile, mobil platformlarda da büyük bir başarı yakaladı.

Oyuncular battle royale türünde haritada hayatta kalmak için mücadele ederken silah ve teçhizatlarını toplayarak son kalan kişi olmaya çalışıyor. Oyun, yeni haritalar, oyun modları ve düzenli güncellemeler ile sürekli taze bir deneyim sunuyor.

Geliştirici : Lightspeed & Quantum

: Lightspeed & Quantum Yayıncı : Tencent Games

: Tencent Games Çıkış Tarihi : 19 Mart 2018

: 19 Mart 2018 Metacritic Puanı: 82

Monument Valley

Bu büyüleyici bulmaca oyunu, oyuncuları eşsiz tasarlanmış mekânlar arasında görsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Mimari illüzyonlar ve basit dokunmatik kontroller ile oynanan Monument Valley, hem zihin zorlayıcı hem de rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Görsel sanatıyla da dikkat çeken oyun mobil platformda en sevilen oyunlardan biri.

Geliştirici : Ustwo

: Ustwo Yayıncı : Ustwo

: Ustwo Çıkış Tarihi : 3 Nisan 2014

: 3 Nisan 2014 Metacritic Puanı: 89

Plants vs. Zombies 2

Efsanevi Plants vs. Zombies serisinin devam oyunu, yeni bitkiler ve zombilerle stratejik bir savunma oyunu sunuyor.

Oyun, zaman yolculuğuna dayalı temasıyla çeşitli dönemlerde geçen seviyeler ve düzenli güncellemeler ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Geliştirici : PopCap Games

: PopCap Games Yayıncı : Electronic Arts

: Electronic Arts Çıkış Tarihi : 23 Ekim 2013

: 23 Ekim 2013 Metacritic Puanı: 86

Peki sizin telefonda en çok vakit geçirdiğiniz oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.