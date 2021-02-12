Ticaret Bakanlığı, İnternette Satılan Ürünleri Denetleyecek

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan ürünler için yeni bir denetleme mekanizması sistemini hayata geçiriyor. Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi olarak isimlendirilen mekanizma, satışı güvensiz ve uygunsuz olan ürünlerin satışını derhal durdurmayı amaçlıyor.

Dün itibarıyla küçük esnafın korunması için yeni bir çalışma başlattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanlığı, bugün yeni bir gelişmeyle daha karşımızda. Edinilen bilgilere göre bakanlık bünyesinde, "Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi" kurulacak. Bu sistem; internet, radyo ve televizyon gibi yerlerde satışı yapılan ürünlere yeni bir müdahale imkanı getirecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi, satılmakta olan güvensiz ve uygunsuz ürünlerin hızlıca tespit edilip, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili internet sitesi ile iletişime geçilip, söz konusu ürün hakkında erişim engelinin getirilebilmesini sağlıyor. Bakanlığın böyle bir adım atmasının esas nedeni ise son dönemlerde giderek artan şikayetler.

Sistem, vatandaş bildirimi ya da res'en çalışacak

Edinilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı'nın başlatacağı yeni sistemle birlikte satılmakta olan her ürün, hızlı bir tarama sürecinden geçecek. Bakanlık, bu tarama sürecinden sonrası için de vatandaşların bildirimleri doğrultusunda ya da res'en (kendiliğinden) çalışacak, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin tespit edilmesini sağlayacak. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda o sezonun trend olan ürünlerini inceleyebilecek ya da araştırmalar başlatabilecek.

Sistemin üç ana muhatabı bulunuyor. Bunlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve satış merkezleri. Bu bağlamda hem bu üç muhatap hem de diğer yetkili kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim hem güçlendirilecek hem de çabuk bir şekilde karar alınması sağlanacak. Böylelikle devlet, satışı güvensiz ya da uygunsuz olan ürünlerin ticaretini vakit kaybetmeden durdurabilecek. Üstelik bakanlık yetkilileri, gerekli gördükleri durumlarda gizli satın alma yapıp, olası bir suçu ispatlayabilecek.

Erişim kısıtlamaları, internet sitelerine de uygulanabilecek

Ticaret Bakanlığı; satışı uygunsuz ya da güvensiz olan ürünlerin yayından kaldırılması için e-ticaret platformları ile dirsek tamasında bulunacak. Platforma bildirilen bir içeriğin kaldırılması için 24 saat zaman tanıyacak Ticaret Bakanlığı, yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile irtibata geçecek. Bunun sonucunda da ilgili internet sitesi için erişim yasağı getirilecek. Düzenlemeye aykırı hareket eden kişi ve kurumlara da idari para cezası uygulanacak.