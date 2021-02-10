Milli Uzay Programı ile Türkiye Uzay Ajansı'nın hedeflerini açıklayan Türkiye, ajansın bütçesini ise yıllık 38 milyon TL olarak belirledi. Peki Türkiye'nin uzay çalışmalarında "rekabet" edeceği diğer ülkelerin uzay ajansı bütçeleri ne kadar?

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamalar ile Türkiye’nin 2018'de kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın üstleneceği Milli Uzay Programı’nın hedefleri belli oldu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi ise yıllık 38 milyon TL olacak.

Milli Uzay Programı’nın hedefleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir Türk bilim insanı göndermek de bulunuyor. Halihazırda ISS’teki faaliyetler; ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansları tarafından yürütülüyor. Peki bugüne kadar ISS’e astronot göndermiş ülkelerin yerel uzay ajanslarının yıllık bütçeleri ne kadar?

Dünyanın en büyük devlet destekli uzay ajansı olan NASA, yıllık 19,5 milyar dolar bütçeye sahip. Avrupa’nın uzay ajansı olan ESA’nın ise 6,27 milyar dolar bütçesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıla kadar ülke fark etmeksizin ISS’e astronot taşıyabilen tek ülke olan Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos’un ise 3,27 milyar dolar bütçesi bulunuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiş ülkelerin uzay ajansı bütçeleri (Yıllık)

NASA: 19,5 milyar dolar

19,5 milyar dolar ESA: 6,27 milyar dolar

6,27 milyar dolar Roskosmos: 3,27 milyar dolar

3,27 milyar dolar Almanya Uzay Ajansı: 1,1 milyar euro

1,1 milyar euro JAXA: 2,03 milyar dolar

2,03 milyar dolar İngiltere Uzay Ajansı: 374 milyon sterlin

374 milyon sterlin Kanada Uzay Ajansı: 300 milyon dolar

Bu ülkelerin dışında Çin ve Hindistan gibi dev ekonomilerin de kendi uzay çalışmaları bulunuyor. Yakın zamanda kendi uzay istasyonu için çalışmalara başlayan Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin 1,30 milyar dolar yıllık bütçesi bulunurken; Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun (ISRO) da 1,40 milyar dolar bütçesi bulunuyor.

Milli Uzay Programı’nın hedeflerini dikkate aldığımızda Türkiye Uzay Ajansı'nın yıllık bütçesinin şu an için son derece düşük olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Türkiye Uzay Ajansı'nın henüz çok yeni bir kurum olduğunu ve ilerleyen dönemde artan çalışmalar ile birlikte bütçe artışının da söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz.