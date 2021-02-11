Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu düzenleme, gıda ve zincir marketlerinde elektronik ürün satılmasını engelliyor. Satışı yasaklanacak elektronik ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'a göre bu düzenleme, küçük esnafın rekabet edebilmesi ve sektörlerin birbirlerinden ayrılmasını sağlayacak. Ancak bu düzenleme, çeşitli kesimler tarafından eleştirilebilecek gibi görünüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre gıda üzerine kurulmuş olan marketler, artık elektronik ürün satışı yapamayacaklar. Zincir marketlerde ise sigara satışı yapılamayacak. Ancak bu durum, internet üzerinden satış yapan marketler ile 1.500 metrekareden daha geniş bir oturuma sahip olan mekanlarda geçerli olmayacak. Tüm bunların yanı sıra zincir gıda marketleri, pazar günü saat 11:00'den önce açılamayacak. Böylelikle küçük esnafın korunması amaçlanacak.

Zincir mağazaların, perakende satıcılara verdiği zararın önüne geçilmesine çalışılıyor

Üzerinde çalışılan düzenleme, zincir marketlerin akıllı telefon, mobilya, elektronik ürün, tütün mamülleri ve beyaz eşya satışının önüne geçiyor. Bunun önemli bir şey olduğunu söylemek gerekiyor zira ülkemizdeki zincir marketler, özellikle de elektronik ürün satışlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyorlardı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, bu durumun ortadan kalkacağını açıkça ifade edebiliriz.

Ticaret Bakanlığı, sadece tüketici ve küçük esnafı değil, üreticileri de korumaya çalışıyor. Bu bağlamda söz konusu düzenleme, marketlerin sattığı promosyonlu ürünler nedeniyle ortaya çıkan kaybı üreticiye yıkması da yasaklanacak. Ayrıca marketlerdeki reklam ve ürün yerleştirmeleri nedeniyle de üreticiden ücret talebinde bulunulamayacak. Ancak üzerinde çalışılan düzenlemenin kanunlaşıp kanunlaşmayacağı ve son halinin nasıl olacağı, şu an için bilinmiyor.