İnternetten Ürün Satışına Yeni Düzenleme Geliyor

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemer yapmayı planladığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde satıcıların ilk önce ürün fiyatını yükseltip ardından sanki çok büyük bir indirim yapmış gibi sahtecilik yapmalarını önlemeyi hedefliyor.

Bildiğiniz üzere onlarca satıcı, indirim oranlarını yüksek göstermek ve dolayısıyla daha fazla müşteri çekebilmek için ürünlerinin etiket fiyatlarını artırarak sanki büyük bir indirim yapmış gibi yeniden satışa koyuyor. Bu sahtekarlığın önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapma kararı aldı.

Yönetmelikte en büyük değişikliğe uğrayacak madde olan 14'üncü maddede, eskiden indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatı baz alınıyordu ve satıcı, tam da yukarıda bahsetmiş olduğumuz yöntemi kolayca uygulayabiliyordu. Yapılacak değişiklik ile birlikte artık ürünün bir önceki değil, son bir ay içerisindeki en düşük fiyatı baz alınacak.

Yönetmelik, satıcıların tüketicilere karşı daha şeffaf olmasını istiyor

Yönetmelikte yapılacak değişikliklerden bir diğeri de kişiselleştirilmiş reklam ve satış fiyatları. Yönetmeliğin 13'üncü maddesine eklenecek yeni bir paragrafla birlikte artık satıcılar, internet siteleri üzerinden müşteriye ürünün hem kişiselleştirilmiş hem de güncel fiyatını göstermek zorunda kalacak.

Ayrıca yönetmelik, internet siteleri üzerinden taksit veya kredi ile gerçekleştirilen satışlarda kredi faiz oranlarının, geri ödeme bilgilerinin, ürün maliyetinin aylık ve toplam değeri gibi bilgileri müşteriye iletilmesini zorunlu kılacak. Aynı zamanda satış üzerine yapılan reklamlar, kendi aralarında belirli bir sıralamaya sahipse bu sıralamanın hangi kriterlere göre yapıldığının tüketicilere bildirilmesi gerekiyor.