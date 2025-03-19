Merakla beklenen yaşam simülasyonu oyunu InZOI'nin fiyatı açıklandı. Ayrıca oyunun 2025 yılı boyunca alacağı güncellemeler ve bu güncellemelerin özellikleri belli olmuş durumda.

PUBG'nin yayımcısı KRAFTON'un bir süredir üzerinde çalıştığı The Sims rakibi yeni oyunu InZOI ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Oyunun yönetmeni Hyungjun Kjun Kim tarafından yapılan açıklamalar, oyunun fiyatını ve oyuncuları nelerin beklediğini gözler önüne serdi.

YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında açıklandığı üzere InZOI, 40 dolar karşılığında satın alınabilecek. Oyunu şimdiden satın alan oyunseverler, 2025 yılında yayımlanacak 4 büyük güncellemeye ücretsiz olarak erişim hakkı kazanacaklar. Bu açıklama, 2026 yılı itibarıyla yayımlanacak güncellemelerin ücretli olabileceği anlamına geliyor.

Peki InZOI güncellemeleri neler sunacak?

Hyungjun Kjun Kim'in açıklamalarına göre InZOI'nin ilk büyük güncellemesi mayıs ayında yayımlanacak. Ağustos, ekim ve aralık aylarında da diğer güncellemeler yayımlanacak. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu güncellemelerin hepsinin de oyunun kapsamını genişleteceğini görüyoruz.

Mayıs ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:

Mod kiti (Maya, Blender)

Ağırlık değişiklikleri, kas ayarlaması

Oyun içi hile kodları

İlişki iyileştirmeleri

Evlat edinme sistemi

Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar

Zoi iyileştirmeleri

Kıyafet güncellemeleri

Ağustos ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:

Hayalet oyunu

Yüzme yeteneği ve havuzlar

Şehir düzenleme için daha fazla kaynak

AI yapı modu

Serbest çalışan işleri

Metin mesajları ve becerilerinde iyileştirmeler

Ebeveynlik iyileştirmeleri

Ekim ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:

Aile iyileştirmeleri

Kısayol özelleştirmesi

Yapı modu (nesne boyutlarının ayarlanması)

Yeni mobilyalar

Ev taşıma anlarında arayüz iyileştirmeleri

Zoi iyileştirmeleri

Mod güncellemeleri

Aralık ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:

Bellek sistemi

Şehir değiştirme

Özelliklere dayalı etkileşim tepkileri

Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar

Zoi iyileştirmeleri

Mod güncellemeleri

Yeni kıyafetler

İç ortam sıcaklığı