PUBG'nin yayımcısı KRAFTON'un bir süredir üzerinde çalıştığı The Sims rakibi yeni oyunu InZOI ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Oyunun yönetmeni Hyungjun Kjun Kim tarafından yapılan açıklamalar, oyunun fiyatını ve oyuncuları nelerin beklediğini gözler önüne serdi.
YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında açıklandığı üzere InZOI, 40 dolar karşılığında satın alınabilecek. Oyunu şimdiden satın alan oyunseverler, 2025 yılında yayımlanacak 4 büyük güncellemeye ücretsiz olarak erişim hakkı kazanacaklar. Bu açıklama, 2026 yılı itibarıyla yayımlanacak güncellemelerin ücretli olabileceği anlamına geliyor.
Peki InZOI güncellemeleri neler sunacak?
Hyungjun Kjun Kim'in açıklamalarına göre InZOI'nin ilk büyük güncellemesi mayıs ayında yayımlanacak. Ağustos, ekim ve aralık aylarında da diğer güncellemeler yayımlanacak. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu güncellemelerin hepsinin de oyunun kapsamını genişleteceğini görüyoruz.
Mayıs ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:
- Mod kiti (Maya, Blender)
- Ağırlık değişiklikleri, kas ayarlaması
- Oyun içi hile kodları
- İlişki iyileştirmeleri
- Evlat edinme sistemi
- Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar
- Zoi iyileştirmeleri
- Kıyafet güncellemeleri
Ağustos ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:
- Hayalet oyunu
- Yüzme yeteneği ve havuzlar
- Şehir düzenleme için daha fazla kaynak
- AI yapı modu
- Serbest çalışan işleri
- Metin mesajları ve becerilerinde iyileştirmeler
- Ebeveynlik iyileştirmeleri
Ekim ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:
- Aile iyileştirmeleri
- Kısayol özelleştirmesi
- Yapı modu (nesne boyutlarının ayarlanması)
- Yeni mobilyalar
- Ev taşıma anlarında arayüz iyileştirmeleri
- Zoi iyileştirmeleri
- Mod güncellemeleri
Aralık ayı güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler:
- Bellek sistemi
- Şehir değiştirme
- Özelliklere dayalı etkileşim tepkileri
- Yapı modu iyileştirmeleri ve yeni mobilyalar
- Zoi iyileştirmeleri
- Mod güncellemeleri
- Yeni kıyafetler
- İç ortam sıcaklığı
InZOI sistem gereksinimleri için: