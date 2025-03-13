Efsane hayatta kalma oyunu PUBG'nin yayımcısı olan KRAFTON, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. "InZOI" olarak isimlendirilen ve The Sims'e rakip olacağı bilinen oyun, herhangi bir erteleme olmaması hâlinde 28 Mart'ta piyasaya sürülecek.
Geliştirici ekip, yaklaşmakta olan oyunla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile InZOI'nin sistem gereksinimleri gün yüzüne çıkmış oldu. Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda InZOI oynamak isteyen oyuncuların modern bilgisayarlara ihtiyaç duyacaklarını görüyoruz.
InZOI sistem gereksinimleri böyle olacak:
Minimum sistem gereksinimleri:
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i5 10400 - AMD Ryzen 5 3600
|RAM
|12 GB
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 2080 - AMD Radeon RX 5600 XT
|Depolama
|40 GB
Orta sistem gereksinimleri:
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i7 12700K - AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|16 GB
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 3060 - AMD Radeon RX 6600
|Depolama
|50 GB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i7 12700K - AMD Ryzen 7 7800X3D
|RAM
|16 GB
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 3060 - AMD Radeon RX 6800 XT
|Depolama
|60 GB
En yüksek sistem gereksinimleri:
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i7 14700K - AMD Ryzen 7 9800X3D
|RAM
|32 GB
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 4080 - AMD Radeon RX 7900 XTX
|Depolama
|75 GB
Peki bu sistem gereksinimleri, oyun içerisinde nasıl farklılıklar yaşatacak?
InZOI fiyatı:
Sadece PC için yayımlanacak InZOI'nin fiyatı şimdilik açıklanmadı. Ancak buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, istek listenize şimdiden ekleyebilirsiniz.