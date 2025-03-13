KRAFTON'un The Sims rakibi olarak geliştirdiği yeni oyunu InZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Oyuncular, en düşük ayarlar için bile modern bilgisayarla ihtiyaç duyacaklar.

Efsane hayatta kalma oyunu PUBG'nin yayımcısı olan KRAFTON, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. "InZOI" olarak isimlendirilen ve The Sims'e rakip olacağı bilinen oyun, herhangi bir erteleme olmaması hâlinde 28 Mart'ta piyasaya sürülecek.

Geliştirici ekip, yaklaşmakta olan oyunla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile InZOI'nin sistem gereksinimleri gün yüzüne çıkmış oldu. Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda InZOI oynamak isteyen oyuncuların modern bilgisayarlara ihtiyaç duyacaklarını görüyoruz.

InZOI sistem gereksinimleri böyle olacak:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit İşlemci Intel Core i5 10400 - AMD Ryzen 5 3600 RAM 12 GB GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 - AMD Radeon RX 5600 XT Depolama 40 GB

Orta sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit İşlemci Intel Core i7 12700K - AMD Ryzen 7 5800X3D RAM 16 GB GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 - AMD Radeon RX 6600 Depolama 50 GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit İşlemci Intel Core i7 12700K - AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 - AMD Radeon RX 6800 XT Depolama 60 GB

En yüksek sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit İşlemci Intel Core i7 14700K - AMD Ryzen 7 9800X3D RAM 32 GB GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 - AMD Radeon RX 7900 XTX Depolama 75 GB

Peki bu sistem gereksinimleri, oyun içerisinde nasıl farklılıklar yaşatacak?

InZOI fiyatı:

Sadece PC için yayımlanacak InZOI'nin fiyatı şimdilik açıklanmadı. Ancak buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, istek listenize şimdiden ekleyebilirsiniz.