Yaşam simülasyonu türü, son yıllarda farklı yapımların piyasaya çıkmasıyla yeniden ilgi görmeye başladı. Bu alanda PC’de erken erişim süreciyle adını duyuran inZOI, şimdi konsol oyuncularına da ulaşmaya hazırlanıyor. Yapımcı ekip, oyunun PlayStation 5 sürümü için tarih verirken yeni içerik planlarını da paylaştı.

The Sims 4’e rakip olarak görülen yaşam simülasyonu inZOI, önümüzdeki yıl PlayStation 5’e geliyor. Mart 2025’te PC’de erken erişime açılan oyun, çıkış yaptığı dönemde kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Piyasaya çıkmadan önce Steam’de en çok istek listesine eklenen oyun olmayı başaran inZOI, erken erişim sürecinde 1 milyondan fazla kopya sattı. Aynı anda 87 bini aşkın oyuncunun giriş yaptığı oyun, yüksek sistem gereksinimleri yüzünden bazı oyuncularda performans sıkıntılarıyla karşılaştı.

Ücretsiz DLC yolda, PS5 sürümü 2026’da çıkacak

Zamanla oyuncu sayısı düşse de geliştirici inZOI Studio, oyuna yeni içerikler eklemeye devam ediyor. 20 Ağustos’ta “Island Getaway” adlı ücretsiz DLC’nin yayınlanması planlanırken, PS5 sürümünün ise 2026 yılında çıkacağı açıklandı. Xbox sürümü içinse henüz kesin bir karar verilmiş değil.

Krafton, PlayStation 5 sürümünün fiyatını açıklamadı ancak oyunun PC’deki 39,99 dolarlık satış fiyatına yakın olacağı tahmin ediliyor. PS5 oyuncuları için kesin tarih verilmezken, geliştiricilerin önceki erteleme deneyimi sonrası çıkış takvimini dikkatle belirlemesi bekleniyor.