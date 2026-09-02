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Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

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Hyundai'nin yeni makyajlı IONIQ 6 modelinin fiyatı, ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede 743 bin TL zamlandı.

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de ÖTV oranları çok yüksek seviyelerde olduğu için maalesef otomobil fiyatları inanılmaz pahalı. Hatta bazen ÖTV dilimlerinde değişiklik yaşanıyor ve bir günde bir aracın fiyatına yüz binlerce TL zam gelebiliyor. İşte bugün de öyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bu sefer, Hyundai’inin sevilen elektriklisi IONIQ 6’da böyle bir zam yaşandı.

Türkiye pazarında Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulan makyajlı Hyundai IONIQ 6 modelinde beklenen ÖTV değişimi gerçekleşti. Aracın lansman dönemi kapsamında 125 kW güç üreten Advance versiyonu %25 ÖTV diliminde yer alarak 2 milyon 482 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Üst donanım seviyesi olan Progressive versiyonunun lansman fiyatı ise 3 milyon 725 bin TL olarak açıklanmıştı. Ancak şimdi bu fiyatlar değişti.

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Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı
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%55’lik ÖTV’ye girmesiyle Advance versiyonun fiyatı 2,4 milyondan 3,2 milyona çıktı

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Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre IONIQ 6’nın lansman kampanyasının sona ermesinin ardından yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Advance versiyonu %55 ÖTV dilimine yükseldi. vergi dilimi değişimi sonucunda başlangıç fiyatı 3 milyon 225 bin TL seviyesine ulaştı. Sadece birkaç haftalık zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bu artış, aracın etiketine 743 bin TL (yaklaşık %30) zam olarak yansıdı.

Yani anlayacağınız araçta herhangi bir teknik değişiklik yaşanmamasına rağmen fiyat 2,4 milyon TL’den 3,2 milyona çıktı. Bu lansman kampanyasında alanların bir hayli şanslı olduğu anlamına geliyor.

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Yenilenen tasarımı ve özellikle değişen ön yüzüyle dikkat çeken tamamen elektrikli IONIQ 6, 800 voltluk mimari altyapı üzerine inşa ediliyor. Araçta Advance donanım paketi 125 kW maksimum güç sunarken, Progressive donanım paketi 160 kW maksimum güç üretiyor. Her iki versiyon da 350 Nm maksimum tork değeri var. Maksimum 185 km/s hıza ulaşabilen modelin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi Advance paketinde 8,3 saniye, Progressive paketinde ise 7,4 saniye. Menzilleri ise sırasıyla 521 km ve 680 km.

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