Hyundai, yeni Ioniq 9'da aerodinamik verimliliği artırmak için farklı yöntemler deniyor.

Hyundai'nin Ioniq 9 ile birlikte oldukça kübik bir modeli karşımıza çıkardığını biliyoruz. Her ne kadar tekerlekli bir kübe benzese de 0,259 Cd ile kendi segmentindeki en iyi aerodinamik performanslardan birini sergiliyor. Hyundai'nin sürtünme katsayısını bu seviyede tutmak için çeşitli taktikler uyguladı.

Bu taktiklerin bir kısmı daha önce de benzerini gördüğümüz yöntemleri içeriyor: dikiz aynalarının yerine kameralar kullanmak, aero lastikler ve gövde altı kaplaması kullanmak gibi taktiklerden sonuna kadar yararlanıyorlar. Öte yandan mühendisler, aerodinamik çalışmaları için çatıyı da daha pürüzsüz bir hâle getirmek için çalışmaya devam etti.

Pürüzsüz çatı için antenden vazgeçtiler

Hyundai'nin aracı daha da pürüzsüz hâle getirme çalışmalarının bir parçası olarak anten de kaldırıldı. Bu değişikliği yapmak için firma, GPS antenlerinden birini ve uydu radyo antenini ön cam korumasına entegre etti. FM/AM radyo anteni ise aracın arkasında yer alıyor. Bağlantılı otomobil hizmetleri ise aracın ön paneline gömülü hâle getirildi. Böylece Ioniq 9, çatısında anten olmayan ilk Hyundai modeli olacak.

Hyundai bu modelde ayrıca tamponlarda alüminyum da kullanacak. Aracın hem ön hem de arka tamponlarında alüminyum yer alacak. Hyundai Ioniq 9'un dolu pakette ağırlığı ise 2 bin 699 kilograma ulaşacak. Arka kısmında aktif bir spoiler bulunacak olan üç sıra koltuklu bu SUV, firmanın AAF adını verdiği çift-hareketli aktif hava kanatçığı sistemine sahip ilk modeli olacak.