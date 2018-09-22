Hafta başında yayınlanan iOS 12'nin tek kullanımlık şifreleri otomatik olarak doldurma özelliği, kullanıcıların şifre girmesini kolaylaştırıyor.

Apple, iOS 12 ile birlikte alınan şikayetler nedeniyle uzun zamandır ilk kez hız ve performans geliştirmelerine odaklanmış durumda. Ancak bu durum, iOS 12’de eğlenceli veya kullanışlı özelliklerin olmayacağı anlamına gelmiyor; nitekim iOS 12’nin tek kullanımlık şifreleri otomatik doldurma özelliği, şifre girmeyi oldukça kolay hale getiriyor.

iPhone’ununuzu iOS 12’ye güncellediyseniz, tek kullanımlık şifre veya doğrulama kodu içeren bir SMS almanız halinde işletim sistemi gelen bu şifreyi klavyenin tahmin bölümünde kullanıcının kullanımına sunuyor. Şifreyi görüntülemek için gelen mesajın ön izlemesini veya direkt olarak kendisini de açabilirsiniz; ama tek bir tıklama ile şifreyi girebilmek çok daha kolay olacaktır.

Bu özellik, iOS 12’nin yüklenmesi ile birlikte varsayılan olarak açık halde olduğu için özelliği açmaya gerek kalmıyor; bu da doğal olarak özelliğin herkes tarafından kullanabiliyor olmasını sağlıyor. Apple, iOS 12’de üçüncü parti uygulamaların da otomatik doldurma özelliğine erişebilmesini sağlıyor. LastPass veya 1Password gibi popüler şifre uygulamalarının da bu özelliği yakın zamanda desteklemesi bekleniyor.