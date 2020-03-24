iOS 13.4 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Gelen Tüm Yenilikler

Teknoloji devi Apple, haftalarca süren beta testlerinin ardından nihayet iOS 13.4 güncellemesinin kararlı sürümünü herkese açık bir şekilde paylaştı. Güncellemeyle birlikte gelen tüm yeniliklere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

1,5 aylık bir beta test dönemi ve ana sürüm güncellemeleri arasındaki 3 aylık bir boşluğun ardından Apple, bugün nihayet iOS 13.4 güncellemesini yayınladı. Haftalarca süren geliştirici testlerinden sonra gelen bu güncelleme, genel olarak küçük yenilikler ve hata gidermeler içerse de göze çarpan bazı detaylar bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Apple, farklı cihazları için yeni işletim sistemi sürümlerini eş zamanlı olarak yayınlıyor. Dolayısıyla iOS 13.4 güncellemesiyle birlikte iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 sürümlerinin yayınlandığının da altını çizelim. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra dilerseniz gelin iOS 13.4 güncellemesiyle birlikte gelen yeniliklere göz atalım.

iOS 13.4 güncellemesiyle birlikte gelen yenilikler:

iOS 13.4, yeni Memoji'ler ve Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini beraberinde getiriyor. Ayrıca hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içeren güncellemenin içeriği hakkında Apple tarafından paylaşılan güncelleme notları şu şekilde:

Memoji:

Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dâhil olmak üzere dokuz yeni Memoji.

Dosyalar:

Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma.

Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri.

Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri.

Posta:

Yazışma görüntüsünde bir iletiyi silmek, taşımak veya yanıtlamak ya da bir ileti oluşturmak için her zaman görünür olan denetimler.

S/MIME’yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir.

Apple Arcade ile App Store:

Evrensel Satın Alma desteği, bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar.

Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz.

'Tüm Oyunları Gör' için liste görüntüsü.

CarPlay:

CarPlay Kontrol Paneli için üçüncü parti navigasyon uygulaması desteği.

Gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Paneli’nde görünür.

Artırılmış Gerçeklik:

AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler.

Yayınlanan iOS 13.4 güncellemesiyle birlikte güncellemelerine bir yenisini daha ekleyen Apple, iOS 13 sürümünü ilk çıktığı güne kıyasla oldukça istikrarlı bir hâle getirmeyi başardı. Yazımızı noktalamadan önce iOS 13.4 güncellemesini yüklemek için iPhone cihazlarınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edebileceğinizi hatırlatalım.