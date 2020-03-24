Apple, uygulama mağazası App Store’u bu yıl bitmeden 20 ülkede daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Cupertinolu şirketin en önemli gelir kalemlerinden biri olan App Store, bugün itibarıyla toplam 155 ülkede hizmet veriyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, geliştirici portalı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, uygulama mağazası App Store’un bu yıl bitmeden 20 yeni ülkeye daha genişleyeceğini duyurdu. Söz konusu lokasyonlar arasında Afganistan, Gabon, Irak ve Kosova gibi ülkeler de bulunuyor.

App Store’un, listedeki yeni ülkelerde tam olarak ne zaman hizmete gireceği hakkında kesin bir tarih paylaşmayan Apple, geliştiricilere bilgileri 10 Nisan'a kadar güncellemeleri çağrısında bulunuyor. Şirket ayrıca geliştiricilerin hesaplarına giriş yapmalarını ve zamanı geldiğinde uygulamalarını erişilebilir hale getirmek için güncellenmiş lisans sözleşmelerini kabul etmelerini istiyor.

Apple şu anda uygulama mağazası App Store'u dünyanın 155 ülkesinde kullanıma sunmuş durumda. 2008'de açılmasından bu yana kullanıcıların 200 milyara yakın uygulama indirdiği App Store, dünyanın en popüler uygulama mağazalarından biri konumunda.

Cupertinolu şirket, 2019’un dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunda, App Store’un da içinde bulunduğu servis gelirlerini son bir yılda 39.7 milyar dolardan 46.3 milyar dolara yükselttiğini bildirmişti.

App Store’un kullanıma sunulacağı yeni ülkelerin listesi