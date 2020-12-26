iOS 14.3 Alan Kullanıcılar, Kablosuz Şarjda Problem Yaşıyor

Paylaşılan yeni raporlara göre iOS 14.3 güncellemesi, üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarının iPhone'ları şarj etmesine izin vermiyor. Teknoloji devi Apple, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, birçok hata düzeltmesi ve sistem iyileştirmesi içeren iOS 14.3 güncellemesini geçtiğimiz hafta iPhone kullanıcıları için yayınlamıştı. Apple Fitness+ ve ProRAW gibi yeni özellikleri de beraberinde getiren güncelleme, görünüşe göre şarj konusunda kullanıcılara problem çıkartıyor.

Paylaşılan son raporlar, iOS 14.3 güncellemesini alan kullanıcıların kablosuz şarj konusunda bazı problemler yaşadığını gösteriyor. Raporlara göre yeni güncellemeyle birlikte çok sayıda üçüncü taraf kablosuz şarj cihazı artık iPhone cihazları şarj etmiyor.

iOS 14.3, üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarıyla cihazı şarj etmeye izin vermiyor:

Sorundan yalnızca üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarının etkilendiği belirtilirken, Apple ise konuya dair herhangi bir resmî açıklama paylaşmadı. Bu nedenle sorun için bir düzeltme gelip gelmeyeceğini ya da Apple'ın bu durumu bir sorun olarak kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ayrıca tüm üçüncü taraf manyetik kablosuz şarj cihazlarının bu sorundan etkilenmediği ve yalnızca bazı kablosuz şarj çözümlerinde bu problemle karşı karşıya kalındığı bildiriliyor.

Apple, iOS 14.3 güncelleme notlarında cihazın kablosuz olarak şarj edilememe sorunun ve MagSafe Duo şarj aletinin iPhone'u maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi sorunun çözüldüğünü belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 14.3 güncellemesiyle birlikte iPhone 12 Pro ve Pro Max cihazlar için ProRAW formatında fotoğraf çekebilme ve Apple Fitness+'ın yanı sıra gizlilik, sağlık, hava durumu, Safari ve TV uygulamasında da bazı küçük değişiklikler yapılmıştı. Güncelleme detaylarına hemen yukarıdaki içerikten göz atabilirsiniz.