iOS 14.3 Güncellemesi Türkiye İçin Saat Kaçta Yayınlanacak?

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi sürümü iOS 14.3'ü ülkemizde bugün akşam saatlerinde kullanıma sunacak. Gelin, yeni güncellemenin tam olarak saat kaçta yayınlanacağına ve beraberinde getireceği yeniliklere daha yakından göz atalım.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz aylarda iPhone 6s ve üzeri akıllı telefona sahip olan kullanıcılar için yayınlamıştı. Birçok özelliği beraberinde getiren ana sürüm güncellemesinin ardından iki ara güncelleme daha yayınlayan şirket, birkaç saat içerisinde iOS 14.3 güncellemesini de kullanıcılara sunacak.

Birçok hata düzeltmesi ve sistem iyileştirmesi içeren güncelleme, Apple Fitness+ gibi yeni özellikleri de beraberinde getirecek. Dilerseniz gelin hem güncellemenin neler sunduğuna hem de Türkiye'deki kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağına daha yakından göz atalım.

iOS 14.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

TimeAndDate web sitesinden alınan güncellemelere göre iOS 14.3, Türkiye saati ile bu akşam 21.00'da ülkemizdeki kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin yayınlanmasıyla beraber daha detaylı bir inceleme yazısını sizlerle paylaşacağız.

iOS 14.3 ile gelmesi beklenen yenilikler:

iOS 14.3 güncellemesi ile gelmesi beklenen en önemli özelliklerden biri ProRAW. Bu özellik sayesinde iPhone 12 Pro ve Pro Max cihazlar üçlü arka kamera ve LiDAR sensöründen yararlanarak ProRaw formatında fotoğraf çekebilecek. Güncellemeyle gelecek diğer kamera özellikleri arasında 25 FPS'de video kaydı ve ön kamerayla çekilen fotoğraflar için ayna özelliği de yer alıyor.

Bununla birlikte iPhone, iPad ve Apple TV cihazlarınızda kullanılabilen, Apple Watch ile kullanılabilen fitness uygulaması Apple Fitness+ da hayata geçecek. Güncellemeyle ayrıca gizlilik, sağlık, hava durumu ve Safari'de de bir dizi değişikliğe gidilirken, eski sürümde yer alan birçok hata da çözüme kavuşacak.

Bildiğiniz gibi Apple, işletim sistemi güncellemelerini paralel bir şekilde yayınlıyor. Yani iOS 14.3 ile birlikte iPadOS 13.4, watchOS 7.2 ve tvOS 14.3 güncellemeleri de piyasaya sürülecek. Güncellemelere dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.