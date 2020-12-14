OPPO’dan İlginç Tasarımlı Katlanabilir Telefon (Video)

OPPO, şu an için yalnızca bir konsept tasarım olan yeni nesil bir katlanabilir ekranlı telefonun görüntülerini paylaştı. Tam 3 kez katlanabilen bu telefon, her ekran boyutunda farklı işlevsellikler sunmak için hazırlanmış. Telefon, farklı katlanabilirlik yetenekleriyle toplamda 7 farklı kullanım şekli sunuyor.

Kısa bir süre önce "X 2021" isimli konsept katlanabilir telefonuyla tüketicilerin karşısına çıkan OPPO, bugün de katlanabilir telefon kategorisine bakış açısını gösteren yepyeni bir modelin tasarımını sergiledi. Konsept telefonuna "Slide Phone" ismini veren Çinli şirket, modülerliği ön planda tutarak kullanıcılar için bugüne dek görmediğimiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor gibi görünüyor.

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, kafaları karıştıracak seviyede ilginç bir tasarıma sahip. Zira bu akıllı telefon, tam üç kez katlanıyor. Kullanıcılar, her katlamada daha farklı bir deneyim imkanıyla karşılaşıyorlar. Tümüyle açıldığında devasa bir ekrana sahip telefonun kapalı haldeyken sadece bir kredi kartı boyutunda olması, büyük telefon taşımak istemeyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

OPPO Slide Phone'un genel tasarımı bu şekilde:

OPPO'nun Japonya merkezli bir tasarım şirketi olan Nendo ile birlikte oluşturduğu tasarım, kullanıcıların üç farklı boyutta ekranla karşılaşmalarını sağlıyor. Bu ekranlardan en küçüğü, mesajların, saatin ve diğer bildirimlerin görüntülenmesini sağlıyor. Orta boyuttaki ikinci kullanım pozisyonuysa telefonun kamerasını kullanırken işe yarıyor. Kullanıcılar, en büyük ekranı kullanmak istediklerinde oyun oynayabiliyor, çoklu uygulama deneyimi yaşayabiliyorlar.

OPPO katlanabilir telefon konseptinin 7 farklı kullanım şekli bulunuyor

OPPO Slide Phone, sahip olduğu menteşeler sayesinde tam 7 farklı duruş pozisyonuna sahip olabiliyor. Bu duruş pozisyonlarının hepsi de yeterince kullanışlı değil. Ancak kullanıcılar, hayal güçlerinin el verdiği müddetçe, bu telefonu farklı pozisyonlarda kullanma imkanı yakalayabilirler. Bu arada, OPPO'nun konsept olarak hazırladığı katlanabilir ekranlı telefonuyla ilgili ne tür planlar içinde olduğu bilinmiyor. Şirket, böylesi bir ürünü kullanıcıların beğenisine sunabileceği gibi, bu konsepti tarihin tozlu raflarına da gömebilir.

OPPO Slide Phone için hazırlanan tanıtım videosu