9to5Mac ekibi, 6. nesil Apple Watch'larda yer alabilecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı. iOS 14'ün kodları aracılığıyla ortaya çıkarılan bu özellik, yeni nesil akıllı saatlerin kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın tüketiciler tarafından tercih edilen popüler ürünlerinden bir tanesi de Apple Watch. Giyilebilir teknolojik bir ürün olan Apple Watch, özellikle de 5. serisiyle tüketicileri mest etmeyi başardı. Çünkü Apple'ın yaptığı iyileştirmeler ve eklediği özellikler, 5. nesil Apple Watch'ın benzersiz yeteneklere sahip olmasını sağladı. Şimdi ortaya atılan iddialarsa 6. nesil Apple Watch'ların çok daha etkileyici bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor.

"9to5Mac" platformundaki iOS 14'ün kodları üzerinde çeşitli araştırmalar yapan geliştiriciler, Apple Watch 6'da yer alabilecek bir yeni özelliğin varlığını ortaya çıkardılar.

Apple Watch'ın 5. neslinin en dikkat çekici yanlarından biri sağlıkla ilgili sunduğu hizmetlerdi. Hatta Apple Watch, haberlerimize sık sık kurtardığı hayatlarla da konu oldu. Görünen o ki Apple'ın 6. nesil Apple Watch modeli, kullanıcılara sunacağı yeni sağlık hizmetleriyle çok daha ön plana çıkacak. Çünkü 9to5Mac'in keşfettiği yeni bir iOS 14 özelliği, Apple Watch 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini ve daha iyi bir EKG sistemine sahip olacağını gösteriyor.

Kandaki oksijen miktarı, hepimiz için kritik bir öneme sahip. Genelde yüzde 95 ile yüzde 100 arasında olan bu miktar, düşmeye başladığı zaman kalp rahatsızlıklarına, hatta ölüme bile yol açabiliyor. Apple Watch 6 ise sahip olduğu özellik sayesinde kandaki oksijen miktarını ölçüp, olağandışı bir durum meydana geldiğinde kullanıcıları uyaracak. Böylelikle Apple Watch'ta zaten yer alan oksijen tespit sensörleri, 6. nesil akıllı saatlerle aktif olarak kullanılabilecek.

Apple Watch'taki EKG özelliğinin sahip olduğu yeteneklerden bir tanesi elektrokardiyogram yapabiliyor oluşu. Yani kalple ilgili veriler, Apple Watch tarafından kaydediliyor. Ama Apple, bugün itibarıyla elektrokardiyogram hizmetini sınırlıyor. Örneğin kullanıcının kalp hızı çok yüksekse, Apple Watch herhangi bir sonuç veremiyor. Yeni nesil Apple Watch ise bu sınırları daha da genişletecek. Tabi ki bu bilgiler şimdilik söylentilerden ibaret. Kesin bilgiler için Apple'ın lansmanını beklememiz gerekiyor.