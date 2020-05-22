iOS 14’ün Apple tarafından resmi olarak tanıtılmasından çok önce sistemin tüm özelliklerinin internete sızdırıldığı ve farklı birçok kesimden kullanıcının bu bilgilere erişebildiği iddia edildi. Apple’ın resmi tanıtımı, bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Worldwide Developers Conference’ta gerçekleştirmesi bekleniyor

Vice'a göre güvenlik araştırmacıları, bilgisayar korsanları ve blog yazarları; şubat ayından bu yana iOS 14'ün ilk versiyonuna erişebiliyorlar. Son birkaç ay içinde çok sayıda iOS 14 sızıntısı olmuştu dolayısıyla gelen bilgilerin işletim sisteminin erken sürümünden olması mümkün görünüyor.

Yazılım güncellemeleriyle ilgili küçük şeylerin Apple'ın resmi açıklamasından birkaç hafta ya da ay önce sızmasına artık alıştık ancak resmi açıklamadan çok önce bütün bir özellik listesinin internette var olması oldukça sıra dışı. Vice'ın kaynağına göre böyle bir durum şimdiye kadar ilk kez gerçekleşti.

iOS 14’ün sızdırılan özellikleri:

iOS 14’ün şu ana kadar sızdırılmış özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, kalem için bir PencilKit API, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, bir QR kodu tarayarak üçüncü parti uygulamaları test etme özelliği, iCloud Keychain'e gelecek olan bir yenilik yer alıyor.

Aralık ayında sızdırılmış olan bu özellikler gerçekten iOS 14 sürümüne aitse Apple'ın yeni işletim sistemini resmi olarak duyurmadan önce bunlardan herhangi birini geciktirme veya iptal etme ihtimali her zaman var.

Önceki yıllarda Apple, haziran ayında WWDC'de iOS'un bir sonraki sürümünün ilk geliştirici beta sürümünü paylaşırdı. Bu yıl 22 Haziran’da çevrimiçi bir etkinlik olarak başlayacak olan WWDC'de yine böyle olacak gibi görünüyor. Apple, son basın açıklamasında; “Şimdi 31. yılında WWDC 2020, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yaratıcı ve yenilikçi geliştiricinin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS'un geleceğine erken erişim elde etmesi için bir fırsat olacak” ifadelerine yer vermişti.