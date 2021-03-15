Apple Haritalar'a Kalabalık Tespit Özelliği Geliyor

Bahar’da çıkması beklenen iOS 14.5’in, Apple Haritalar üzerinde yepyeni bir özellik aktif edeceği belirtildi. Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına alması, Apple ekibinin haritalar üzerinde yeni bir değişiklik yapmasına neden oldu.

Normalde Apple haritalar için yol bildirim opsiyonlarının eklenmesi beklenirken, koronavirüs pandemisi nedeniyle yepyeni bir inovasyon bizleri bekliyor. iOS 14.5’in en önemli ve interaktif özelliği Apple Watch ile ekran kilidinin açılabilme imkanı olduğu belirtiliyordu ancak Apple ekibi biraz daha inovatif fikirler üzerinde çalışıyor.

Apple Haritalar uygulamasıyla; radar, trafik kazası veya trafikteki herhangi bir tehlikenin bildirilebilmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranı yukarı kaydırdıklarında, yeni bir menü ile karşılaşacaklar. Üstelik bu özellik, Siri ile de entegreli olarak çalışacak ve kullanıcı, sadece sesini kullanarak da bildirimde bulunabilecek. Ancak yeni eklenen fonksiyonla artık Apple Haritalar çok daha yararlı hale geliyor.

Kalabalık tespit özelliği aktif ediliyor

iOS 14.5 güncellemesiyle dışarı çıkacağınız zaman sadece Apple Haritalar’ı çalıştırmanız ve gideceğiniz yeri seçmeniz artık yeterli olacak. Gideceğiniz alan veya mekanlarda kalabalık durumu nedir görebileceksiniz. Canlı ziyaret verilerini tutacak Apple Haritalar sayesinde COVID-19 nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen kişiler boş alanları da görebilecekler.

İşletmelerin ya da parkların ne kadar kalabalık olduğunu görerek bu noktalara gidip risk alıp almama kararını iPhone ya da iPad kullanıcıları oldukça kolay verecek. Bununla beraber Apple Haritalar’da işletmeler ve alanlar için günün hangi saatlerinde ne kadar yoğun olduğu konusunda genel bir grafik görülebilecek. iOS 14.5’te Apple kullanıcılarının lokasyon verilerini anonimleştirerek alacak ve bu veriyi herkese sunacak. Canlı ziyaret verileri sayesinde, kalabalık tespit özelliğinin çok sağlıklı çalışması düşünülüyor.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yararlı bir özellik mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.