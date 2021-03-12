Facebook, iOS 14.5'in Yeni Güvenlik Özelliğine Neden Karşı?

iOS 14.5 ile hayatımıza girecek "Uygulama İzleme Şeffaflığı" özelliğinin en çok rahatsız ettiği şirketlerden biri Facebook. Şirket, bu özelliğin küçük işletmelere zarar vereceğini söylüyor. Peki işin özü gerçekten böyle mi? Eski Facebook çalışanıyla röportaj yapan CNBC, çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir iOS 14.5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayının sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen bu işletim sistemi sürümü, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korumaya odaklanan "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli bir özellik getirecek. Ancak bu özellik, reklamveren şirketler tarafından hiç de istenen bir şey değil. Zira yazılımlar, bundan sonra kullanıcı izni olmadan izlemeler yapamayacak.

iOS 14.5'le hayatımıza girecek özelliğin rahatsız ettiği şirketlerden bir tanesi de Facebook. Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci reklamveren şirketi olan Facebook, bu tür bir kısıtlamanın gelmesinin küçük işletmeleri zora sokacağını, Apple'ın küçük işletmeleri düşünmediğini söylüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere, bu tamamen bahane. Facebook'un asıl korktuğu şey, reklamlardan elde ettiği gelirin düşecek olması. Neticede iOS 14.5'in kısıtlamaları, reklamveren kişi ya da kurumların Facebook'tan uzaklaşmasına yol açacak. Hal böyle olunca da CNBC, eski bir Facebook çalışanı ile bir röportaj gerçekleştirerek, yeni dönemin Facebook'u nasıl etkileyeceğini konuştu.

Uygulama İzleme Şeffaflığı, Facebook için neden büyük bir tehdit?

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Uygulama İzleme Şeffaflığı sonrasında kullanıcılar, uygulamaların kendilerini takip edip etmeyeceklerine izin verecekler. Elbette hiçbir kullanıcı bu izni kolay kolay vermeyecek. Ancak Facebook, bugüne kadar kullanıcıları izleyerek reklam verilmesini sağlıyordu. Eski Facebook çalışanı, kullanıcılardan toplanan verilerin işe yarayıp yaramadığının hem şirket hem de reklamveren kişi ya da kurum takip edilebildiğini, bunların da hangi kullanıcı kitlesine reklam gösterileceği konusunda belirleyici bir unsur olduğunu söylüyor. İşte iOS 14.5, bu takibin yapılmasını engellemiş olacak. Hal böyle olunca da reklamveren kişi ya da kurum, verdiği reklamın işe yarayıp yaramadığını anlayamayacak ve istese de istemese de Facebook'tan uzaklaşmak durumunda kalacak.

Eski Facebook çalışanı, şirketin "küçük işletme" tepkileriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. iOS 14.5'in Uygulama İzleme Şeffaflığı'nın küçük işletmeleri o kadar da ilgilendirmediğini söyleyen eski çalışan, bu tür işletmelerin zaten belirli bir lokasyona odaklandığını, kullanıcıyı izlemeden de reklam vermeye devam edebileceğini söylüyor. Bunu bir örnek göstermek gerekirse; İzmir'deki küçük bir işletmenin Ankara'daki tüketiciye reklam göstermesine gerek yoktur. iOS 14.5 ise reklamveren kurumla ilgili bir kısıtlama getirmiyor. Yani İzmir'deki işletme, Uygulama İzleme Şeffaflığı devreye girdikten sonra da İzmir'deki tüketiciye ulaşabilecek. İşin özü, Facebook her zaman olduğu gibi bu kez de kendi çıkarlarını ön planda tutarak, Apple'a karşı karalama kampanyası başlatmış durumda. Ancak bu tür bir kampanyanın kullanıcılar nezdinde hiçbir geçerliliği yok.