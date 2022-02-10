Apple, iOS 15'te pek çok kullanıcıyı rahatsız eden ses kaydı gönderme sorunu ile ilgili yeni bir adım attı. iOS 15.4'ün yeni yayınlanan ikinci beta sürümü, Siri ve Dikte'nin iyileştirilmesinde kullanılacak ses kayıtlarının tutulup tutulmayacağını kullanıcıya soruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son işletim sistemi iOS 15'te pek çok kullanıcıyı rahatsız eden bir sorun yaşanmıştı. iPhone'larını güncelleyen kullanıcılar, Siri ve Dikte özelliğinin geliştirilmesinde kullanılacak ses kayıtlarının otomatik olarak Apple'a gönderilmeye başladığını gördüler. Yani kullanıcılar, iOS 14'te Apple'a veri göndermeyi kapatmış olsalar bile istemsizce ses kayıtlarını göndermişlerdi. Apple, bu sorunun ortaya çıkmasıyla Siri ve Dikte'nin iyileştirilmesi için izinler dışında gönderilen kayıtların tamamını sildiğini duyurdu.

Apple'ın iOS 15'teki hatası, iOS 15.2'de tamamen giderildi. Şirket, pek çok kullanıcı için ses gönderme özelliğini devre dışı bıraktı. Dün itibarıyla kullanıma sunulan iOS 15.4'ün ikinci beta sürümü ise Siri ve Dikte özelliklerinde kullanılacak ses kayıtları ile ilgili yeni bir seçenek getirdi. Kullanıcılar, güncellemeyi yaptıktan hemen sonra görecekleri bir seçenek ile ses kayıtlarını Apple'a gönderip göndermeyeceklerine karar verecekler.

Reddeden kullanıcıların sesleri kaydedilmeyecek

iOS 15.4'ün ikinci beta sürümüyle kullanıcılar, Siri ve Dikte için ses kayıtlarının tutulup tutulmayacağını kendileri belirleyecek. Seçeneğe onay veren kullanıcıların verileri Apple'a aktarılacak. Onay vermeyen kullanıcıların ses kayıtları hiçbir şekilde Apple'a gönderilmeyecek.

Bir süredir beta sürüm kapsamında hayatımızda olan iOS 15.4, kullanıcılar için çok önemli bazı yenilikler içeriyor. Bu özelliklerin en önemlisi, FaceID'nin maske ile kullanılabilecek oluşu. Detaylarına buradaki içeriğimizde ulaşabileceğiniz yeni iOS sürümü, yeni emojiler ve tüm cihazları aynı anda yönetme gibi özellikleri kapsayacak. iOS 15.4'ün kararlı sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için net değil.