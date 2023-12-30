Apple'ın destek forumlarında yapılan paylaşımlara göre iOS 17.2.1 güncellemesi, bazı iPhone'larda hücresel bağlantı sorunlarına neden oldu. Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil ancak sorunun tüm iPhone'ları etkilemediği kesin.

iOS 17 işletim sistemi, yayınlandığı ilk günden bu yana pek çok sorun ile gündeme geldi. Apple, aradan geçen 3 aylık süreçte pek çok sorunu giderdi ancak bazı sorunlar giderilirken yerine yenileri de eklendi. Bunlardan sonuncusu, hücresel bağlantı problemleri oldu.

iPhone kullanıcıları, bir süredir aşırı pil tüketiminden yakınıyorlardı ki Apple, iOS 17.2.1 güncellemesi ile bu sorunu nihayet çözdü. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayımlanan güncelleme, pil tüketim sorununu düzeltirken hücresel bağlantı problemini beraberinde getirdi. En azından bazı kullanıcılar için…

Aşırı pil tüketimi sorunu gitti, hücresel bağlantı sorunu geldi

Aktarılan bilgilere göre iOS 17.2.1 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, servis sağlayıcılarına bağlanamıyorlar ve hücresel veri kullanamıyorlar. Apple, söz konusu sorun ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şimdilik bildiğimiz tek şey, sorunun tüm kullanıcıları değil büyüklüğü belli olmayan bir grubu etkilediği.

Bazı kullanıcılar, sorunun çözümü için cihazlarını sıfırladıklarını ancak herhangi bir fayda göremediklerini belirtiyor. Dolayısı ile kesin çözüm için Apple'ın iOS 17.2.2 ya da 17.3 güncellemesi ile sorunu çözmesini beklemekten başka çare yok gibi görünüyor.

Peki siz iOS 17.2.1 güncellemesinden sonra bağlantı problemleri yaşadınız mı?