Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iPhone cihazlarda veri çalınmasına neden olabilecek bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu. BTK, konuyla ilgili soruşturma başlatırken Apple'dan açıklama talep etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bugün ülkemizdeki iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. X üzerinden yapılan açıklamada, iOS cihazlarında güvenlik açığı tespit edildiği aktarıldı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından bir süredir iOS cihazlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Sayan, bu çalışmalar sonucunda açıkların bulunduğunu aktardı.

Açığın, cihazların kontrolünün ele geçirilmesine ve verilerin çalınmasına neden olabileceği ifade edildi

Sayan’ın açıklamasına göre güvenlik açığı, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve verilerin çalınmasına neden olabilir: “Bu kritik açık, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip, USOM zararlı bağlantılar listesinde yayımlanarak engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir.”

Apple’dan açıklama talep edildi ve soruşturma başlatıldı

Buna ek olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin Apple’dan açıklama talep etti ve açıkla ilgili soruşturma başlattı. Siber Olaylara Müdahale Ekibi’ne (SOME) tehditle ilgili gerekli bilgilerin aktarıldığını söyleyen Sayan, uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını ve siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımlar gerektiğini belirtti.

iPhone sahiplerinin riski azaltmak için aşağıdaki önlemleri alması önerildi

Son olarak Sayan, USOM’un yaptığı çalışmaların sonucuna dayanarak iOS işletim sistemine sahip telefon kullananların aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini önerdi: