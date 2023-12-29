Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bugün ülkemizdeki iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. X üzerinden yapılan açıklamada, iOS cihazlarında güvenlik açığı tespit edildiği aktarıldı.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından bir süredir iOS cihazlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Sayan, bu çalışmalar sonucunda açıkların bulunduğunu aktardı.
Açığın, cihazların kontrolünün ele geçirilmesine ve verilerin çalınmasına neden olabileceği ifade edildi
Sayan’ın açıklamasına göre güvenlik açığı, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve verilerin çalınmasına neden olabilir: “Bu kritik açık, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edilip, USOM zararlı bağlantılar listesinde yayımlanarak engelleme işlemi gerçekleştirilmiştir.”
Apple’dan açıklama talep edildi ve soruşturma başlatıldı
Buna ek olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin Apple’dan açıklama talep etti ve açıkla ilgili soruşturma başlattı. Siber Olaylara Müdahale Ekibi’ne (SOME) tehditle ilgili gerekli bilgilerin aktarıldığını söyleyen Sayan, uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazır olduklarını ve siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımlar gerektiğini belirtti.
iPhone sahiplerinin riski azaltmak için aşağıdaki önlemleri alması önerildi
Son olarak Sayan, USOM’un yaptığı çalışmaların sonucuna dayanarak iOS işletim sistemine sahip telefon kullananların aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini önerdi:
- En güncel iOS sürümüne geçmek
- iMessage ve FaceTime ayarlarını gözden geçirmek ve gerekirse devre dışı bırakmak
- Güçlü parolalar kullanmak ve bu parolaları düzenli olarak güncellemek
- İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek
- Şüpheli mesajlara dikkat etmek, zararlı olabilecek bağlantılara tıklamamak
- Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmemek
- Konum servislerini gerektiğinde kullanmak
- Safari’de kullanıcı adı ve bilgilerinin otomatik tamamlanmasını engellemek