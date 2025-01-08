iPhone sahipleri iOS 18.3'ü beklerken Apple, iOS 18.2.1 güncellemesini yayımladı. Peki bu sürümde hangi yenilikler bulunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahipleri için yeni bir yazılım güncellemesi gönderdi. Böylelikle iPhone'lar için en güncel sürüm, iOS 18.2.1 oldu. Peki bu güncelleme, kullanıcılara neler sunuyor?

Apple'ın güncelleme notlarına baktığımızda iOS 18.2.1'in yeni özelliklerden ziyade optimizasyonlara odaklandığını görüyoruz. Yani dışarıdan baktığınızda iOS 18.2.1'de tespit edebileceğiniz büyük yenilikler bulunmuyor. Ancak sistem iyileştirmesi sağlıyor olması açısından tüm kullanıcılara tavsiye ediliyor.

iOS 18.2.1 nasıl yüklenir?

Adım #1: Ayarlar bölümüne girin.

bölümüne girin. Adım #2: Genel seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Adım #3: Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Adım #4: Güncelleme işlemini başlatın.

iOS 18.2.1 ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Eğer iOS 18.2'ye çoktan yükseltme yaptıysanız bu güncellemeyi de ihmal etmeyin.