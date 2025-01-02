Merakla beklenen iOS 18.3 ile gelecek olan yenilikleri ve yeni güncelemenin tahmini tarihini sizler için açıkladık.

Apple, iPhone kullanıcıları için büyük değişiklikler içerecek olan yeni iOS 18.3 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni güncelleme; gelişmiş Apple Intelligence özellikleri, yazılım iyileştirmeleri ve bir dizi yenilikle birlikte geliyor. Şirketin güncellemeyi ne zaman yayımlayacağı ise bir süredir merak konusu.

Şu anda beta test sürecinde olan iOS 18.3, Apple'ın yazılım geliştirme döngüsü göz önüne alındığında kısa süre içinde kararlı sürüme ulaşabilir.

iOS 18.3 ne zaman yayınlanacak?

Apple’ın geçmişteki sürüm takvimine bakarak, iOS 18.3 için öngörülen tarihler hakkında fikir yürütmek mümkün.

iOS 17.3’ün ilk beta sürümü 13 Aralık 2023’te, ikinci betası ise 3 Ocak 2024’te yayınlanmıştı.

Kararlı sürüm ise 22 Ocak 2024’te kullanıcılara sunulmuştu.

Bu tarihlere dayanarak iOS 18.3’ün kararlı sürümünün de Ocak ayının son haftası civarında yayınlanması bekleniyor.

iOS 18.3 ile gelecek olan yenilikler

Yeni güncelleme yalnızca Apple Intelligence odaklı değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellikler de içeriyor.

Playground uygulaması için güncellenmiş bir simge

API ve Genmoji için hata düzeltmeleri

Erişilebilirlik özelliklerinde, Kamera Denetimi menüsü için karanlık mod seçeneği

Birçok ince ayar ve performans geliştirmesi

iOS 18.2’nin ikinci beta sürümünün bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Eğer bu beta daha fazla gecikirse iOS 18.3’ün kararlı sürümünün de ileri bir tarihe sarkma ihtimali doğabilir. Apple, genellikle güncellemelerini haftanın başında sunmayı tercih etse de geçmişte bazı güncellemelerin hafta sonuna sarktığı da görülmüştü.