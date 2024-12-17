Kongo, Apple’ı silahlı çatışmaların finansmanına katkı sağlamakla suçluyor. Suçlamalar, Apple’ın tedarik zinciri denetimlerine yönelik endişeleri gündeme getiriyor.

Apple, Kongo hükûmetinin suçlamalarıyla karşı karşıya. Kongo, teknoloji devini, savaş bölgelerinde çıkarılan mineralleri kullanmak ve bu mineraller aracılığıyla insan hakları ihlallerine destek olmakla suçluyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Apple’ı tedarik zincirinde yasa dışı olarak savaş mineralleri kullandığı gerekçesiyle Fransa ve Belçika’da dava etti. Kongo hükûmeti, Apple’ın çatışmalardan elde edilen mineralleri kullanarak bu minerallerin aklanmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Kongo, Apple’ın savaş mineralleri kullanarak çatışmalara katkıda bulunduğunu öne sürüyor

Apple, tedarik zincirinin denetimlerinin etik standartlara uygun olduğunu savunsa da, Kongo’nun avukatları, şirketin bu suçlara karıştığını öne sürüyor. Kongo, dünyanın en önemli elektronik mineralleri olan kalay, tantal ve tungsteni sağlıyor. Ancak bu mineraller, bölgedeki silahlı gruplar tarafından kontrol edilen madencilik faaliyetlerinden elde ediliyor. Kongo, Apple’ın bu mineralleri kullanarak silahlı çatışmaları finanse ettiğini ve insan hakları ihlallerine göz yumduğunu belirtiyor.

Kongo’nun suçlamaları, Apple’ın tedarik zinciri izleme programı olan ITSCI’ye de yöneltilmiş durumda. Kongo bu programın etkinliğini sorgularken Apple’ın hala ITSCI'yi kullanarak tedarik zincirini onayladığını belirtiyor.