Apple, iOS 18.4 beta 2 ile bir süre aranın ardından 7 yeni emojiyi kullanıma sunuyor.

Zaman zaman yeni iOS güncellemeleri ile Apple ekosistemine yeni emojiler ekleniyor ve iOS 18.4 beta 2 ile 7 yeni emoji daha gelmiş durumda.

Unicode Consortium, Unicode 16 ile iOS 18 ve Android 15'e gelen yeni emojileri açıkladı. Apple da bu emojilerden bazılarını iOS 18.4 beta 2 ile kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

iOS 18.4 ile gelecek yeni emojiler:

Nispeten içinizi karartabilecek bu yeni emojiler; göz altı torbaları olan bir yüz, bir parmak izi, yapraksız bir ağaç, bir kök sebze, bir arp, bir kürek ve sıçrama efekti içeriyor.

Göz altı torbalı yüz, özellikle yorgunluğunuzu göstermek açısından kullanılabilir. Diğer emojileri ise birçok farklı kullanım alanında tercih edebilirsiniz.

Apple son dönemde standart emojilerden bağımsız olarak Apple Intelligence'ın da bir parçası olan Genmoji ile kullanıcıların yapay zekâ desteğini kullanarak kendi özel emojilerini oluşturmasına imkân tanıyor. Bu yeni emojiler de Genmoji ile birden fazla emojiyi harmanlamakta kullanılabilecek.

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