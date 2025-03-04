iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi yayımlandı. Yeni güncelleme iPhone 16e desteğinin yanı sıra yeni emoji karakterleri ve CarPlay iyileştirmeleri içeriyor.

Apple, iOS 18.4 güncellemesinin ikinci geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu. Güncelleme, iPhone 16e desteğinin yanı sıra Apple Intelligence ile çalışan cihazlara yönelik yeni işlevler içeriyor.

Apple, iOS 18.4 Beta 2'yi yayımladı. Nihai sürümün ise nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

iOS 18.4 Beta 2 ile gelen yenilikler

Yeni beta sürümü, Görsel Zekâ (Visual Intelligence) özelliğinin erişimini genişletti. Artık Eylem Butonu (Action Button) ve Denetim Merkezi (Control Center) üzerinden bu özellik kullanılabiliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere Apple Intelligence destekli tüm iPhone’larda bu özellik aktif hale getirildi.

Bununla birlikte yeni emoji karakterleri de kullanıcılara sunuldu. Güncelleme ayrıca Apple News+ Food özelliğini getirerek yemek tariflerinin Apple News uygulaması üzerinden erişilebilir olmasını sağlıyor. Apple, CarPlay arayüzünde yapılan tasarım değişiklikleri ve Öncelikli Bildirimler özelliğinde yapılan iyileştirmelerle kullanıcı deneyimini güncellemeye devam ediyor.

Apple, iOS 18.4’ün geliştirme sürecini nisan ayında tamamlamayı hedefliyor. Güncellemeyle birlikte Apple Intelligence için yeni dil desteği sağlanacak. Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Japonca, Korece, Çince (basitleştirilmiş) ve Singapur ile Hindistan’a özel İngilizce seçenekleri eklenecek. İlerleyen günlerde ise daha fazla yeniliğin ortaya çıkması bekleniyor.