iOS 18'e geçen kullanıcılar, Fotoğraflar uygulamasında ciddi bir sorunla karşılaşıyor. Bu sorun, düzenlenen fotoğrafların kaydedilmesini engelliyor.

Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz iOS 18, eylül ayından beri kullanıcılar tarafından kullanılıyordu. Yeni sürüm, birçok konuda değişiklikler getirmişti. Tamamen yenilenen Fotoğraflar uygulaması da bunlardan biriydi.

Ancak son günlerde birçok kişi, iOS 18’e geçtikten sonra Fotoğraflar’da sorunlar yaşamaya başladığını bildirdi. Sorunun, fotoğrafları düzenledikten sonra çıktığı aktarıldı.

Düzenlenen fotoğraflar kaydedilemiyor

*Reddit'te sorunu yaşayan In_Need_Of_Milk ismine sahio bir kullanıcının paylaşımı.

Aslında bu hataya dair bildirimler, iOS 18’in ilk çıktığı eylülden beri geliyordu. Son zamanlarda ise artış yaşandı. Kullanıcılar, düzenledikleri fotoğrafları kaydedemediklerini söylüyorlar. Kaydetmeye çalışıldığında bir hata mesajı ile karşılaşılıyor ve daha sonra tekrar denenmesi isteniyor. Hâliyle de görsel üzerinde yapılan tüm uğraş boşa gidiyor.

Şikâyetlerin büyük çoğunluğu, iPhone 16 sahibi kullanıcılardan geldi. Ancak daha eski modellerde de aynı problemi yaşayanlar var. iOS 18.1 de dahil diğer güncellemelerin gelişi de herhangi bir çözüm sunmamış.

Sorunun nedeninin ne olduğunu da maalesef bilmiyoruz. Live fotoğraflar veya iCloud ile ilgili bir problem olabilir. Apple’dan konu hakkında bir açıklama yok ancak gelen bilgiler, şirketin sorunun farkında olduğu ve bir çözüm yayımlamaya hazırlandığı yönünde. Yani yakında muhtemelen düzeltilecektir.