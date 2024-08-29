Apple, iOS 18.1'in üçüncü geliştirici betasını yayımladı. Bu sürüm, fotoğraflardan istediğiniz nesneyi kaldırmanıza yarayacak yapay zekâ destekli özelliğe detaylı bir bakış atmamızı sağladı.

Apple’ın haziranda duyurduğu “Apple Intelligence” yapay zekâ özelliklerinin bizlerle buluşmasına çok az süre kaldı. iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek bu yenilikler, iOS 18.1 ile kullanıcılara sunulacak. Tüm tahminler, bu sürümün ekimde geniş çapta çıkacağını gösteriyor. Tabii ki Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstüne geleceğini hatırlatmak gerekiyor.

Apple bir süredir Apple Intelligence’ı içeren iOS 18.1 betalarını test ediyordu. Şimdi ise iOS 18.1’in üçüncü geliştirici betası yayımlandı. Sadece geliştiricilerin deneyebildiği bu sürümde Fotoğraflar uygulamasına gelecek özelliklerden birine detaylı bakış atabildik.

Görsellerden istediğiniz nesneyi kaldırabileceksiniz

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iOS 18’le Fotoğraflar uygulamasına gelecek bu yapay zekâ destekli özellik, “Clean Up”, yani “Temizle” ismine sahip. Yaptığı şey ise çok basit. Yapay zekânın yardımıyla kullanıcıların fotoğraflardan istediği nesneyi kaldırabilmesi.

Bu tarz özellikleri Android telefonlarda son zamanlarda sıkça görüyorduk. Örneğin Google, bu yılın başlarında Magic Eraser isimli benzer bir özelliği ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. Şimdi de iPhone kullanıcıları nihayet kullanmaya başlayabilecekler.

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Kullanımı oldukça kolay. İsterseniz “akıllı algılama” sistemiyle silmek istediğiniz nesneyi seçip tek dokunuşla kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz de fırça yardımıyla manuel olarak bir bölümü seçip fotoğraftan siliyorsunuz. Hatta birinin yüzünü sansürlemek bile mümkün.

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Özellik, fotoğrafın geri kalanını etkilemeden nesneleri tanıyıp kaldırabiliyor. Kaldırılan kısım da yapay zekâ yardımıyla dolduruluyor. Deneyen kullanıcıların paylaşımlarından, nesne kaldırmanın başarılı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Fotoğrafların değiştirildiği fark edilmiyor.

Clean Up, iOS 18 ile gelecek Apple Intelligence özelliklerinden yalnızca biri. Şirket, b daha birçok yapay zekâ özelliğini iPhone’larla buluşturacak. Bu özelliklere aşağıdaki içeriklerimizden göz atabilirsiniz.