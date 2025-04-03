iOS 18.5'in ilk geliştirici beta sürümünde tespit edilen bir özellik, Mail uygulaması için işleri kolaylaştıracak. Orijinal tasarıma dönmek isteyen kullanıcılar, şimdiki gibi uğraşmayacaklar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iOS 18.5'in ilk geliştirici beta sürümünün yayımlandığından bahsetmiştik. Bu sürüm, yeni özelliklerden ziyade iyileştirmelere odaklanıyordu.

Gelen son haberler, Apple'ın iOS 18'de yenilediği Mail uygulaması için yepyeni bir çalışma yürüttüğünü gözler önüne serdi. iOS 18.5'in ilk geliştirici beta sürümünde tespit edilen özellik, Mail uygulamasının orijinal tasarıma kolayca döndürülmesinin yolunu açacak. Bu önemli çünkü Apple, Mail uygulamasını yıllardır değiştirmiyordu ve kullanıcılar, eski tasarıma çok alışmışlardı.

Eski tasarıma dönmek için uğraşmak gerekmeyecek

iOS 18'e geçiş yapan kullanıcılar, mevcut iOS 18.4'te Mail uygulaması ile gelen yeni özellikleri devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak burası biraz meşakkatli. Mesela yeni tasarımda bulunan kişi fotoğrafları ve gönderene göre gruplama seçenekleri, telefonun Ayarlar bölümü içinden değiştirilebiliyor. İşte iOS 18.5 ile buna gerek kalmayacak.

iOS 18.5 güncellemesi ile iPhone sahipleri, Mail uygulamasına girip üç nokta seçeneğine dokunduktan sonra eski tasarıma dönüş yapabilecekleri yepyeni seçenekler görmeye başlayacaklar. Kişi fotoğrafları ve gruplama özelliğine ilişkin detaylar, bu menü içerisinde yer alacak. Yeni Mail uygulamasının görsel tasarımıyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, bu seçeneklerle hızlıca eski sisteme dönüş yapmış olacaklar.