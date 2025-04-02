Apple, iOS 18.5’in ilk beta sürümünü yayımladı. Güncelleme hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmeler içeriyor.

Apple, iOS 18.4 güncellemesini herkesle buluşturduktan hemen sonra boş durmadı ve iOS 18.5’in ilk beta sürümünü de yayına aldı. Şu an için sadece geliştirici hesabı olan kullanıcılar bu güncellemeyi indirip test edebiliyor.

iOS 18.5, ufak tefek hata düzeltmeleri ve bazı iyileştirmelerle geliyor. Geliştirici betasına kayıtlı olanlar, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek bu sürümü indirip deneyebilirler.

iOS 18.5'in ilk beta güncellemesini yayına aldı

Tabii iOS 18.5 beta 1’de heyecan verici yenilikler görmek pek mümkün değil gibi görünüyor. Apple şimdiden iOS 19’a odaklandığı için, iOS 18’e dair planladığı çoğu şeyi zaten tamamlamış durumda. Yine de, önceki yıllardaki benzer ara sürümlerde zaman zaman sürpriz özellikler karşımıza çıktığını da unutmamak lazım.

Geçen yıl çıkan iOS 17.5 güncellemesiyle Apple, News+ servisine oyunlar eklemiş ve AirTag benzeri cihazlar için platformlar arası takip uyarılarını devreye almıştı. iOS 18.5 beta 1’de benzer sürprizlerin olup olmayacağı şimdilik belli değil. Apple, bu sürümde fark edilen yeniliklerle ilgili geri bildirimleri toplamaya başladı. Güncellemeye dair daha fazla detayın ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.