Bloomberg yazarı Mark Gurman, iOS 19 ile gelecek bazı özellikleri bizlerle buluşturdu.

Eylülde kullanıma sunulan iOS 18, Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere birçok yeniliği iPhone’lara getirmiş ve tarihin en büyük iOS güncellemelerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Ancak hâlâ tüm özelliklere kavuşamadık. Öyle ki şirket, her sürümde farklı yenilikleri getiriyordu.

Şimdi ise daha iOS 18’in tüm özelliklerine kavuşamamışken iOS 19 hakkında ilk bilgiler geldi. Bloomberg yazarı Mark Gurman, dün yayımlanan Power On bülteninde işletim sisteminin 2025’te gelecek sürümü hakkında birkaç detayı bizlerle buluşturdu.

ChatGTPT benzeri Siri gelecek

Apple, iOS 18’de Apple Intelligence ile Siri’ye üretsel yapay zekâ kazandırdığını söylemiş ve sesli asistanın nihayet çok daha gelişmiş bir seviyeye çıkacağını belirtmişti. Ancak hâlâ bu özelliği görememişti. Beklentiler, şirketin 2025’te çıkaracağı iOS 18.4 ile yeni Siri’yi sunacağı yönündeydi.

Gurman, iOS 19’da Siri’nin biraz daha geliştirileceğini düşünüyor. İddiaya göre Siri, çok daha gelişmiş dil modellerinden güç almaya başlayacak ve daha konuşmaya dayalı bir asistana dönüşecek. Hatta ChatGPT benzeri seviyeye geleceğini bile aktarmış. ChatGPT seviyesinde bir Siri, iPhone kullanıcılarının çok işine yarayacaktır.

Ancak haberde Apple’ın iOS 19 özelliklerini şimdiden ertelemeye başladığı da söyleniyor. Buna göre şirket, yenilenen ChatGPT benzeri Siri’nin 2026’dan önce gelmemesine karar vermiş. Yani bu özelliği 2026 ilkbaharında sunulacak iOS 19.4 ile görebiliriz. Detaylandırılmayan başka özelliklerin de iOS 19.4’e ertelendiği de eklenmiş.

iOS 19 hakkında paylaşılanlar bu kadar. Şirket, Haziran 2025’te düzenleyeceği WWDC 2025 geliştirici konferansında yeni sürümü resmen tanıtacak. Geniş çapta kullanıma sunulması ise eylül ayında olacak. Haziran yaklaştıkça daha fazla bilginin geleceğini söyleyebiliriz.