iOS 19 ile birlikte destek alacak ve destek dışı kalacak iPhone modellerine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19’u tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gelen söylentiler, bazı iPhone kullanıcıları için pek iç açıcı değil. Görünüşe göre bu yeni güncelleme 2018 çıkışlı üç model için yolun sonu olabilir.

Gelen söylentilere bakılırsa, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max kullanıcıları iOS 19’u muhtemelen pas geçmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

iOS 19 bu üç modeli desteklemeyecek

iPhone XR, XS ve XS Max bugüne kadar neredeyse her iOS güncellemesinde yerini almayı başardı. Ama A12 Bionic işlemciye sahip bu modellerin, iOS 19’la birlikte artık desteklenmeyeceği konuşuluyor.

Söz konusu söylenti, Apple’ın yazılım güncellemeleriyle ilgili daha önce de doğru bilgiler paylaşmış anonim bir X hesabı tarafından ortaya atıldı. Hesap, iOS 19’un yenilenmiş bir arayüzle geleceğini ve odak noktasının daha yeni iPhone modelleri olacağını belirtti. Aynı zamanda güncellemeyi alamayacak modeller için Apple’ın güvenlik güncellemelerini bir süre daha sürdüreceğini ifade etti.

iOS 19’un destekleyeceği iPhone modelleri şunlar olacak:

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12 ve 12 mini

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 ve 13 mini

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14 ve 14 Plus

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15 ve 15 Plus

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 ve 16 Plus

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iPad tarafında ise iPadOS 19’un, 2019 yılında piyasaya sürülen 7. nesil iPad modeli için destek sunmayacağı bilgisi paylaşıldı. Bu modelde yer alan A10 Fusion işlemcinin, yeni sürümün gerektirdiği donanım ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edildi.

Apple’ın iOS 19 ile birlikte daha güncel donanıma sahip cihazlara yöneldiği vurgulandı. Öte yandan, iOS 18’i çalıştırabilen tüm cihazların iOS 19’u da alacağı yönünde farklı kaynaklardan gelen iddialar bulunsa da, nihai detayların haziran ayında yapılacak resmi duyuruyla netleşeceği belirtildi.