Mark Gurman'dan haziran ayında duyurulacak iOS 19 ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi, tasarım açısından visionOS'a benzeyecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre yılın sonlarına doğru kullanıma sunulacak iOS 19, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunacak.

Apple, iOS ekosistemini her yıl biraz daha öteye taşıyor ancak tasarımsal anlamda çok büyük değişiklikler görmüyoruz. İşte Mark Gurman, bu durumun iOS 19 ile değişeceğini ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre Apple, iOS 19'da Vision Pro'nun işletim sistemi olan visionOS'tan esinlenecek.

Apple'ın yeni tasarımla iki amacı var

Mark Gurman'a göre Apple, yeni iOS tasarımı ile iki şeyi hedefliyor. Bunların ilki, kullanıcıya daha basitleştirilmiş bir arayüz deneyimi sunmak. İkinci hedefse yeni bir tasarımla kullanıcı ilgisini artırmak. Mark Gurman, Apple'ın bu hamleyle talebin artacağına inandığını söylüyor.

visionOS'un arayüzünden bahsetmek gerekirse dairesel simgeler, bu arayüzde öne çıkan hususların başında geliyordu. Ayrıca yarı saydam paneller, 3 boyutlu efektler ve daha belirgin gölgeler de visionOS'u iOS'tan ayıran tasarım özellikleri arasında yer alıyordu. Bakalım Haziran 2025'te duyurulacak iOS 19, bunlardan hangilerini benimseyecek...