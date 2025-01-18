Apple'ın bu yılın sonlarına doğru yayımlayacağı iOS 19'dan yeni bilgiler geldi. Bilindik bir kaynağa göre iOS 19, iPhone'ların kamera uygulamasını büyük oranda yenileyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Eylül 2025'te yayımlanması beklenen yeni işletim sistemi iOS 19 ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Sektörün bilindik isimlerinden Jon Prosser tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 19, iPhone'lardaki kamera uygulamasına çok büyük bir tasarım değişikliği getirecek.

Jon Prosser'in kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Apple, iOS 19'un kamera uygulamasını Vision Pro ruhuna uygun şekilde yeniden dizayn edecek. Bu bağlamda; uygulamanın alt kısmına yepyeni bir açılabilir menü gelecek. Yarı saydam yapıda olacak bu açılabilir menü, kamera kontrollerini görsel açıdan daha belirgin hâle getirecek.

iOS 19'un kamera uygulaması böyle görünebilir

iOS 19'un kamera uygulamasındaki tek değişiklik alt kısımda olmayacak. Kullanıcılar, ekranın üst kısmında çözünürlük ve fps ayarı yapabilecekleri yeni bir bölümle daha karşılaşacaklar. Böylelikle iPhone'ların kamera uygulamasında ayar yapmak, nispeten kolaylaşmış olacak.

Tabii tüm bunların birer iddia olduğunu ve Apple'ın daha başka planları olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekecek. Bakalım WWDC 2025 etkinliklerinde gerçekleştirilecek lansman, iPhone sahiplerini hangi yeni özelliklerle buluşturacak.