iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Apple, iOS 26.3 Beta 2'yi geliştirici güncellemelerini alan iPhone kullanıcılarına sundu. Peki yeni güncellemede ne gibi yenilikler var?

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iOS 26.3'ün ikinci beta sürümünü geliştiricilere sundu. İlk betadan yaklaşık dört hafta sonra gelen bu yeni sürüm, özellikle iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıran yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni iOS 26.3 ile Apple, kullanıcıların iPhone’dan Android cihaza geçişini zahmetsiz hale getiren yerleşik bir aktarım aracı ekliyor. Bu sayede cihaz kurulumu sırasında ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadan fotoğraflar, mesajlar, notlar, uygulamalar, şifreler, telefon numarası ve daha birçok veri yeni cihaza taşınabiliyor.

iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıran özellik geldi

2

Güncelleme sadece bununla sınırlı değil. Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için üçüncü parti giyilebilir cihazlara yönelik Bildirim Yönlendirme ayarı eklenirken, Hava Durumu duvar kâğıdında da küçük ama fark edilir görsel iyileştirmeler yapılmış durumda.

Geliştirici sürümünde olanlar güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme üzerinden indirebiliyor. Apple’ın geliştirici sitesinde de beta sürüm şimdiden erişime açılmış durumda.

Apple’ın iOS 26.3'ün kararlı sürümünü ise Ocak ayının sonuna doğru tüm kullanıcılar için yayınlaması bekleniyor.

